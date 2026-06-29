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11:51, 29 июня 2026Спорт

Кокорин оценил возможный трансфер капитана «Краснодара» Сперцяна в «Аль-Ахли»

Кокорин поддержал возможный трансфер капитана «Краснодара» Сперцяна в «Аль-Ахли»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Александр Кокорин оценил возможный трансфер капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок поддержал такой переход. «Он здесь уже выиграл чемпионство. Больше делать нечего. Как показывает жизнь, те, кто уезжают в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу. А из России тяжело уехать», — заявил футболист.

Кокорин также оценил финансовую мотивацию Сперцяна. «А вы бы отказались? Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь еще год поиграть с Кришем, побороться за что-то», — добавил форвард.

27 июня о скором переходе Сперцяна в «Аль-Ахли» сообщил журналист Иван Карпов. Уточнялось, что Сперцян будет зарабатывать шесть миллионов евро за сезон. Сумма трансфера может составить от 20 до 25 миллионов евро.

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