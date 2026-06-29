Кокорин оценил возможный трансфер капитана «Краснодара» Сперцяна в «Аль-Ахли»

Кокорин поддержал возможный трансфер капитана «Краснодара» Сперцяна в «Аль-Ахли»

Бывший футболист сборной России Александр Кокорин оценил возможный трансфер капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок поддержал такой переход. «Он здесь уже выиграл чемпионство. Больше делать нечего. Как показывает жизнь, те, кто уезжают в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу. А из России тяжело уехать», — заявил футболист.

Кокорин также оценил финансовую мотивацию Сперцяна. «А вы бы отказались? Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь еще год поиграть с Кришем, побороться за что-то», — добавил форвард.

27 июня о скором переходе Сперцяна в «Аль-Ахли» сообщил журналист Иван Карпов. Уточнялось, что Сперцян будет зарабатывать шесть миллионов евро за сезон. Сумма трансфера может составить от 20 до 25 миллионов евро.