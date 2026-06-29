На Западе оценили возможности Ту-160 и МиГ-31 противостоять НАТО

MWM: Истребители F-35 влияют на возможности Ту-160 и МиГ-31 противостоять НАТО

Истребители пятого поколения американского производства F-35 влияют на возможности российских самолетов Ту-160 и МиГ-31 противостоять НАТО. С такой оценкой выступил Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал прокомментировал недавний полет стратегического бомбардировщика Ту-160, сопровождаемого двумя истребителями-перехватчиками МиГ-31 над Норвежским морем, на что НАТО отреагировала, подняв в воздух пару F-35 Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии.

«Хотя МиГ-31 на протяжении десятилетий пользовались огромным превосходством над боевыми самолетами НАТО в арктических регионах, принятие на вооружение Королевских ВВС Норвегии и других войск НАТО истребителей F-35 привело к тому, что некогда передовые перехватчики все больше отстают по своим возможностям», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что Ту-160 и МиГ-31 представляли собой «вершину развития советской боевой авиации».

Ранее портал TWZ допустил, что в будущем США могут предложить Европе упрощенную версию истребителя шестого поколения F-47. Провал европейского проекта боевого самолета, создаваемого Францией, Германией и Испанией в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS).

В апреле MWM заметил, что Финляндия приближается к соглашению с США о совместном использовании ядерного оружия на истребителях F-35 на границе с соседней Россией.