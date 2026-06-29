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16:25, 29 июня 2026Россия

Отец впервые в истории набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьницы рассказал о дочери

Отец набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьницы заявил, что ее склад ума был виден с детства
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Отец впервые в истории набравшей 500 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) школьницы заявил, что ее склад ума был виден с детства. О дочери Сергей Малков рассказал в беседе с ТАСС.

По его словам, семья выпускницы — потомственные инженеры. В частности, он сам закончил физико-технический факультет Уральского политехнического института. Его мать — химик, кандидат наук, а отец — инженер-авиастроитель. «Катя у нас уже в четвертом поколении», — добавил он.

Малков рассказал, что при подготовке к ЕГЭ они с женой поставили перед собой задачу — не мешать и поддерживать ребенка.

«Если надо — подойдет спросит или просто сядет рядом, посидит. Ну и поддерживали старинные традиции, например, когда ушла на экзамен — ругай, "ни пуха ни пера", "к черту", а когда узнавали результаты, конечно, это была общая радость — обнимались все вместе, иногда даже прыгали», — вспомнил россиянин.

О том, что Малкова набрала 500 баллов по Единому государственному экзамену, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее выпускница рассказала о планах на будущее. Она выбирает между двумя вузами — МГУ и МФТИ. Самым сложным для себя экзаменом она назвала русский язык.

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