Представитель Захаряна опроверг информацию о трансфере футболиста в «Краснодар»

Представитель Захаряна Голубин опроверг информацию о трансфере футболиста в «Краснодар»

Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин опроверг информацию о скором переходе футболиста в «Краснодар». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам представителя игрока, ему ничего не известно о переговорах Захаряна с российским клубом. «Обратитесь в "Краснодар", здесь нечего комментировать. Не было никаких контактов, никто ничего не знает», — заявил Голубин.

Информация о скором переходе Захаряна в «Краснодар» появилась ранее 29 июня. Уточнялось, что трансфер будет оформлен в течение 1-2 ближайших недель.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 21 матч, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 10 миллионов евро.