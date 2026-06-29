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13:56, 29 июня 2026Спорт

Представитель Захаряна опроверг информацию о трансфере футболиста в «Краснодар»

Представитель Захаряна Голубин опроверг информацию о трансфере футболиста в «Краснодар»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин опроверг информацию о скором переходе футболиста в «Краснодар». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам представителя игрока, ему ничего не известно о переговорах Захаряна с российским клубом. «Обратитесь в "Краснодар", здесь нечего комментировать. Не было никаких контактов, никто ничего не знает», — заявил Голубин.

Информация о скором переходе Захаряна в «Краснодар» появилась ранее 29 июня. Уточнялось, что трансфер будет оформлен в течение 1-2 ближайших недель.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 21 матч, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 10 миллионов евро.

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