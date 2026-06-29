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18:02, 29 июня 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный перечислил самые часто используемые против России дроны ВСУ

Военный Дандыкин: Все дроны с украинскими названиями — производные заграничных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Все дроны с украинскими названиями — производные заграничных, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Самые часто используемые против России беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) специалист перечислил в беседе с «Лентой.ру».

«У них практически все дроны, даже которые называются украинскими названиями, — это производные заграничных дронов. Например, "Лютый" — это от турецкого Bayraktar. Это дальний дрон. Еще есть FP-1 — аналог "Лютого", который больше всего применяется. В нем тоже наверняка импортные двигатели и все остальное. Эти дроны летят до 2 тысяч километров. Они в основном летят на Московский регион и дальше», — сообщил Дандыкин.

Он добавил, что также часто ВСУ запускают дрон под названием «Баба-яга».

«Этот дрон разбрасывает мины, боеприпасы и в том числе доставляет грузы, когда враг попадает в окружение. Этих "Баб-яг" у них достаточно много», — отметил эксперт.

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Помимо них, есть американские дроны Hornet, рассказал военный специалист.

«По некоторым данным, американцы поставляют по 6 тысяч единиц в месяц. Это дроны дальностью менее 200 километров», — заключил Дандыкин.

Ранее стало известно, что во время массированной ночной атаки 29 июня средства ПВО сбили над регионами России более 200 БПЛА. В Минобороны уточнили, что под удар попали 12 российских регионов.

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