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11:12, 30 июня 2026Экономика

Электросамокатчики стали чаще попадать под колеса автомобилей

Число наездов на электросамокатчиков на перекрестках выросло на 12 %
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Количество наездов на электросамокатчиков на перекрестках с января по май этого года увеличилось на 12,4 процента по сравнению с прошлым годом и составило 227. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Статистика касается средств индивидуальной мобильности (СИМ) — это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие устройства с двигателем. Число пострадавших (226 человек) в авариях с наездами СИМ выросло на 16,5 процента. Число тех, кто получил при этом несовместимые с жизнью травмы, уменьшилось на 75 процентов (всего было зафиксировано два случая). Общее количество ДТП с электросамокатами за пять месяцев увеличилось более чем на 30 процентов и достигло 1160.

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По словам директора Ассоциации операторов микромобильности и члена общественного совета при Минтрансе Ксении Эрдман, чаще всего электросамокатчики попадают под колеса, потому что не сходят на тротуар, когда им нужно пересечь дорогу по пешеходному переходу. Эксперт призвала фиксировать такие нарушения камерами и штрафовать участников дорожного движения.

Ранее электросамокаты и другие СИМ включили в перечень чувствительных к жаре устройств. При высокой температуре аккумулятор устройств может перегреться, что приведет к возгоранию.

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