Аргентинский футболист Лионель Месси снялся в промо к фильму «Человек-паук. Новый день»

Аргентинский футболист Лионель Месси полетал с Человеком-пауком в промо к новому фильму франшизы. Об этом сообщается на странице компании Sony Pictures в Х.

Месси снялся в промо к фильму «Человек-паук. Новый день». В кадре футболист входит в кофейню, где сидит главный герой картины, роль которого исполняет Том Холланд. Тот узнает его и спрашивает, что он ищет. Месси отвечает, что он ищет Человека-паука, после чего Холланд переодевается в костюм супергероя. В следующем кадре Месси летит вместе с ним по улицам Нью-Йорка.

В данный момент 39-летний игрок выступает в составе сборной Аргентины на ЧМ-2026. 4 июля аргентинцы сыграют в 1/16 финала с командой Кабо-Верде. Матч начнется в 01:00 по московскому времени.

Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира, забив шесть мячей в матчах с Алжиром, Австрией и Иорданией. Помимо этого, он побил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов в финальной части мировых первенств. К текущему моменту Месси забил 19 голов.