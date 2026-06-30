Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:04, 30 июня 2026Спорт

Месси полетал с Человеком-пауком

Аргентинский футболист Лионель Месси снялся в промо к фильму «Человек-паук. Новый день»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Аргентинский футболист Лионель Месси полетал с Человеком-пауком в промо к новому фильму франшизы. Об этом сообщается на странице компании Sony Pictures в Х.

Месси снялся в промо к фильму «Человек-паук. Новый день». В кадре футболист входит в кофейню, где сидит главный герой картины, роль которого исполняет Том Холланд. Тот узнает его и спрашивает, что он ищет. Месси отвечает, что он ищет Человека-паука, после чего Холланд переодевается в костюм супергероя. В следующем кадре Месси летит вместе с ним по улицам Нью-Йорка.

В данный момент 39-летний игрок выступает в составе сборной Аргентины на ЧМ-2026. 4 июля аргентинцы сыграют в 1/16 финала с командой Кабо-Верде. Матч начнется в 01:00 по московскому времени.

Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира, забив шесть мячей в матчах с Алжиром, Австрией и Иорданией. Помимо этого, он побил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов в финальной части мировых первенств. К текущему моменту Месси забил 19 голов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия уничтожила десятки АЗС на Украине. Под удары также попали заводы и пункты управления БПЛА

    ЦБ оценил размер внешнего долга России

    Верховный суд США заблокировал попытку Трампа покончить с «родильным туризмом»

    В ООН призвали не надеяться на выход мировой экономики из шока

    В России начались продажи новой версии популярного пикапа GWM

    Экипаж пассажирского самолета прервал рейс из-за запаха горелых тормозов

    Месси полетал с Человеком-пауком

    Россиянам дали советы по выбору санаториев

    В стране СНГ впервые ограничили соцсети для детей

    В России высказались о судьбе Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok