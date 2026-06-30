Путин назначил экс-губернатора приграничного региона на новую должность

Президент назначил послом в Абхазии экс-губернатора Белгородской области Гладкова

Президент России Владимир Путин своим указом назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия. Об этом сообщил МИД России в своем Telegram-канале.

«Указом Президента Российской Федерации от 26 июня 2026 года № 452 Гладков Вячеслав Владимирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», — говорится в заявлении.

Ранее депутаты Госдумы поддержали кандидатуру экс-губернатора приграничной Белгородской области Вячеслава Гладкова на пост посла России в Абхазии. Как рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин, он сменит в Сухуме нынешнего посла Михаила Шургалина.

Путин подписал указ об отставке Гладкова 22 мая. Вместо него временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен участник программы «Время героев» Александр Шуваев. Предположения о том, что Гладкову предложат пост посла в Абхазии, появились в апреле, когда он ушел в отпуск на фоне слухов о будущей отставке.