Роднина оценила допуск российских фигуристов до турниров ISU

Роднина обрадовалась допуску российских фигуристов до турниров ISU

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила допуск российских фигуристов до соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sport24.

Депутат отметила, что рада за спортсменов. «Не удивлена, что нет флага и гимна. У нас одна из самых консервативных и богатых федераций в мире. Надо же всегда смотреть, какие страны являются членами, кто их представляет», — заявила Роднина.

Роднина добавила, что не видит проблемы в выступлении в нейтральном статусе. «Если мы будем стоять на пьедестале без флага и гимна, то все всё равно будут знать, что это команда России. Какая в этом проблема?» — заявила Роднина.

Ранее на допуск россиян отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она назвала это событие важным для отечественного спорта.

О решении ISU стало известно ранее 30 июня. Помимо россиян, разрешение выступать на турнирах в нейтральном статусе получили белорусы.