Тренер сборной Германии высказался о сенсационном вылете команды с ЧМ-2026

Тренер сборной Германии Нагельсман: Мы больше не входим в число первоклассных сборных

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман отреагировал на сенсационный вылет команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает ESPN.

По его словам, Германия больше не входит в число первоклассных сборных. «Когда выбываешь на стадии первого раунда плей-офф — это недостаточно для немецкого футбола. Мы вылетели с чемпионата мира в третий раз подряд. Я разочарован», — заявил Нагельсман.

Ранее на вылет сборной Германии отреагировал канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, национальная команда показала отличную игру, несмотря на болезненное поражение.

Сборная Германии вылетела с ЧМ, проиграв Парагваю. Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти были сильнее южноамериканцы.