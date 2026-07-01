Обстановка на горевшем трое суток после атаки ВСУ российском нефтезаводе изменилась

Оперштаб Краснодарского края: Пожар на НПЗ в Славянском районе ликвидирован

В Славянском районе Краснодарского края полностью ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), загоревшемся трое суток назад. Об этом сообщил региональный штаб в Telegram.

Возгорание началось в ночь на 28 июня в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В тушении участвовали более 200 человек и 69 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала. О последствиях для экологической обстановки также неизвестно, однако 29 июня глава Славянского района Роман Синяговский сообщал, что Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг качества воды и воздуха на территории всего муниципалитета.

1 июля ВСУ также атаковали два предприятия в городе Пензе, находящемся в 700 километрах от границы с Украиной. На одном из них пострадали два человека. Взрывной волной выбило стекла в двух многоквартирных домах.