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18:21, 1 июля 2026Наука и техника

Привычный напиток оказался защитником мозга от последствий недосыпа

F&F: Кофе защищает организм от нарушений, вызванных сочетанием недосыпа и жирной пищи
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ежедневное употребление кофе может уменьшать тревожность и защищать организм от нарушений, вызванных сочетанием недосыпа и жирной пищи. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Food & Function (F&F).

В ходе эксперимента мышей в течение девяти недель кормили жирной пищей и почти полностью лишали сна — такой режим имитировал распространенный современный образ жизни. Часть животных ежедневно получала кофе. Затем ученые оценили состояние мозга, печени, кишечной микрофлоры и обмена веществ.

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Оказалось, что кофе снижал выраженность тревожного поведения, защищал нервные клетки гиппокампа от повреждений и уменьшал жировое перерождение печени. Кроме того, напиток способствовал восстановлению состава кишечной микробиоты, улучшал обмен жиров и желчных кислот в печени, а также снижал воспалительные процессы.

Авторы считают, что защитный эффект кофе связан с одновременным воздействием на кишечник, печень и мозг. Однако исследование проводилось только на мышах, поэтому говорить о таком же эффекте у людей пока рано.

Ранее ученые выяснили, что высокие дозы кофеина усиливают потерю костной массы.

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