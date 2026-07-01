Тарасова обесценила достижения Литвы после критики российских фигуристов

Тренер Тарасова заявила, что Литва не сделала ничего для фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Федерацию фигурного катания Литвы после ее критики по поводу допуска российских спортсменов к международным турнирам. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова заявила, что Литва не сделала ничего для фигурного катания. «Почему они позволяют себе высказываться о наших спортсменах с их выдающимися достижениями, катанием и пониманием вида спорта?» — задалась вопросом она.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил отечественных фигуристов до турниров. Помимо россиян, разрешение выступать на турнирах в нейтральном статусе получили белорусы.

После этого Федерация фигурного катания Литвы в своих социальных сетях осудила решение ISU. Они заявили, что оно было принято без совести и уважения.

