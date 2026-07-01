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19:51, 1 июля 2026Спорт

Тарасова обесценила достижения Литвы после критики российских фигуристов

Тренер Тарасова заявила, что Литва не сделала ничего для фигурного катания
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Федерацию фигурного катания Литвы после ее критики по поводу допуска российских спортсменов к международным турнирам. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова заявила, что Литва не сделала ничего для фигурного катания. «Почему они позволяют себе высказываться о наших спортсменах с их выдающимися достижениями, катанием и пониманием вида спорта?» — задалась вопросом она.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил отечественных фигуристов до турниров. Помимо россиян, разрешение выступать на турнирах в нейтральном статусе получили белорусы.

После этого Федерация фигурного катания Литвы в своих социальных сетях осудила решение ISU. Они заявили, что оно было принято без совести и уважения.

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