Блогер Мэддисон поставил на матч чемпионата мира и проиграл более 30 миллионов рублей

Блогер Мэддисон проиграл 30 миллионов рублей, поставив на победу Боснии и Герцеговины

Российский блогер и стример Илья Давыдов, известный как Мэддисон, сделал крупную ставку на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными США и Боснии и Герцеговины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Блогер поставил более 30 миллионов рублей на то, что боснийцы победят американцев в основное время. Коэффициент на это событие составлял 8,60. Прогноз оказался неверным.

Ранее стример признался, что сделал ставку в состоянии алкогольного опьянения. По словам Мэддисона, эта ставка «испортит ему всю жизнь, если не зайдет».

Сборная США в меньшинстве обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе «Левайс» в Калифорнии и завершилась со счетом 2:0.

