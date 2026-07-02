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20:35, 2 июля 2026Забота о себе

Российскую молодежь попросили проверить сердце

В Госдуме напомнили молодежи о праве на оплачиваемый выходной для диспансеризации
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gumbariya / Shutterstock / Fotodom

Сердечно-сосудистые заболевания в России быстро молодеют: инфаркты и инсульты в 30–35 лет уже не стали редкостью. Появившиеся недавно новые маркеры диспансеризации нацелены как раз на раннее выявление таких рисков, заявили Life.ru депутаты Государственной Думы Алексей Леонов и Юлия Дрожжина.

«Новые маркеры в диспансеризации как раз призваны поймать эти риски на ранней стадии», — сказал Леонов.

Однако, как считает парламентарий, заставить людей идти к врачу невозможно. Нужно объяснять, зачем это необходимо, и также подключать работодателей.

В свою очередь, Дрожжина напомнила, что многие представители молодежи уверены в своем здоровье и не могут допустить даже мысли о серьезных заболеваниях.

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«Но именно диспансеризация позволяет выявить факторы риска еще до появления первых симптомов», — добавила она.

Депутат отметила, что с молодежью нужно говорить на понятном ей языке — через соцсети, блогеров и лидеров мнений, а также в вузах и ссузах. А Леонов напомнил, что работающим гражданам полагается оплачиваемый выходной для обследований. До 40 лет это один день раз в три года, после 40 — один день каждый год, для пенсионеров и предпенсионеров — дважды в год по одному дню. Это нужно обсудить с работодателем.

Леонов заключил, что диспансеризация — это не потеря рабочего дня, а инвестиция в сбережение трудовых ресурсов.

Ранее В России расширили бесплатную диспансеризацию. Теперь гражданам доступна проверка липидного профиля и уровня липопротеина А — это помогает на ранних стадиях выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний.

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