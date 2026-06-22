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08:54, 22 июня 2026Россия

В России зафиксировали рост опасного заболевания среди подростков

В России зафиксирован рост онкологии среди подростков, число новых случаев выросло на 25 %
Майя Назарова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В России зафиксировали рост онкологии среди подростков, за четыре года число новых случаев опасного заболевания выросло на 25 процентов, Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В раннем возрасте раку больше подвержены девушки: за четыре года количество выявленных случаев в их группе увеличилось на 26 процентов — согласно данным Росстата. Юноши не так склонны к возникновению новообразований в этом возрасте — прирост заболеваемости за этот же период составил плюс 24 процента.

Эксперты НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России пояснили, что российские подростки чаще страдают раком крови, саркомами костей, опухолями головного мозга и центральной нервной системы, а также лимфомой Ходжкина — заболеванием, которое поражает лимфатическую систему. У большинства из группы девушек выявляют опухоли яичников и рак щитовидной железы. У юношей — лимфомы. Многие из этих заболеваний связаны не с образом жизни, а с нарушениями развития клеток.

Специалисты рассказали, что за последние годы подросткам стали чаще проводить КТ и МРТ, молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования, а также углубленные обследования при диспансеризации. Выявление на ранних стадиях позволяет более эффективнее противостоять онкологии.

Ранее стало известно, что российские ученые приблизились к созданию вакцины против рака мозга.

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