В России приблизились к созданию вакцины от рака

Российские ученые приблизились к созданию вакцины против рака мозга

Российские ученые приблизились к созданию нового метода борьбы против одной из самых опасных опухолей головного мозга. Исследователи из краснодарского университета «Сириус» вместе с коллегами из Нижнего Новгорода нашли способ не только уничтожать раковые клетки, но и помогать иммунитету запоминать болезнь. Исследование опубликовано в научном журнале Pharmaceutics.

Речь идет о глиоме — агрессивной опухоли, которая быстро распространяется и часто возвращается даже после операции и лечения.

Отмечается, что ученые протестировали новый подход на клетках пациентов с разными видами опухолей мозга. Для этого в клетки вводили специальное вещество, которое активируется под воздействием света. После облучения опухолевые клетки начинали разрушаться.

Главным результатом стало то, что иммунная система получала своеобразный «сигнал тревоги». Благодаря этому организм может научиться распознавать рак и атаковать его снова, если болезнь вернется.

Ранее этот метод уже показывал хорошие результаты в экспериментах на животных. Теперь ученые подтвердили его эффективность на образцах, полученных от реальных пациентов. Во время испытаний исследователям удалось подобрать условия, при которых удавалось уничтожить до 85 процентов раковых клеток независимо от типа опухоли.

По словам ключевого автора работы Екатерины Слепцовой, переход к исследованиям на человеческих тканях является важным этапом. «Для пациентов с глиомой такие подходы могут стать настоящим прорывом. Теперь мы видим возможность трансляции наших исследований в клинику и использования их как основы для разработки иммунотерапии глиомы», — заключила она.

Ранее ученые назвали способ свести к нулю риск смерти от опасного вида рака.