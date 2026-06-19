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00:30, 19 июня 2026Наука и техника

Назван способ свести к нулю риск смерти от опасного вида рака

The Lancet: Вакцинация против ВПЧ практически устранила смертность от рака шейки матки
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Komsan Loonprom / Shutterstock / Fotodom

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) практически устранила смертность от рака шейки матки среди молодых женщин в Англии. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты анализа в журнале The Lancet.

Ученые изучили данные о смертности от рака шейки матки в Англии за 2001-2024 годы. Национальная программа вакцинации против ВПЧ стартовала в 2008 году и охватила девочек 12–13 лет, а уровень привитых достигал 88–90 процентов. Среди женщин в возрасте 20–24 лет в период с 2020 по 2024 год не было зарегистрировано ни одного случая смерти от этого заболевания, хотя по прежним показателям ожидалось более 23 смертей.

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Положительный эффект наблюдался и в других возрастных группах. Среди женщин, привитых в подростковом возрасте, смертность от рака шейки матки снизилась на 69–80 процентов. По оценкам авторов, с момента внедрения программы вакцинации удалось предотвратить около 200 смертей.

Исследователи отмечают, что это первое убедительное доказательство того, что массовая вакцинация против ВПЧ не только снижает заболеваемость, но и спасает жизни.

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