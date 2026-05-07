Россиян захотели по-новому проверять на один из самых агрессивных видов рака

Минздрав: НДКТ могут проводить россиянам с раком легкого при диспансеризации

Низкодозовую компьютерную томографию (НДКТ) могут добавить в порядок диспансеризации россиян, у которых есть риск развития рака легкого, — его называют одним из самых агрессивных видов рака. Новый вид скрининга пациентов предложили ввести в Минздраве в ответ на обращение Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» и межрегионального общественного движения «Движение против рака».

В письме министерства указано, что перед тем, как НДКТ станет применяться повсеместно, необходимо определить, для каких возрастных групп и как часто нужно проводить проверки. Помимо этого, следует установить критерии риска — на их основе специалисты будут направлять пациентов на обследование.

51 834 случая рака трахеи, бронхов и легкого выявили в России в 2024 году

Согласно документу, сейчас для обнаружения рака лучевая диагностика проводится лишь во время второго этапа диспансеризации при помощи рентгена или компьютерной томографии (КТ). По словам президента Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирины Борововой, флюорография не позволяет обнаружить злокачественные опухоли на первой и второй стадиях. Такое исследование часто пропускает опухоли размером в несколько миллиметров. Флюорография и рентгенография, как объяснила онколог Суна Исакова, дают плоское двумерное изображение — ребра, сосуды и сердце на снимке могут наложиться друг на друга и скрыть небольшие образования.

НДКТ, в свою очередь, сильно отличается принципом работы. Исакова отметила, что аппарат послойно сканирует весь объем легкого и позволяет обнаружить очаг, который не видно на рентгене. Более того, во время процедуры пациент ничего не чувствует, а последующая операция по удалению обнаруженной опухоли способна вернуть человека к нормальной жизни. Также НДКТ помимо рака легкого позволяет выявлять ряд других серьезных болезней, в том числе туберкулез. Отправить на такое исследование может как терапевт, который изучает стаж и интенсивность курения пациента, так и дерматовенеролог, хирург и колопроктолог.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» заслуженный врач Петр Яблонский заявил, что НДКТ является действенным методом для диагностики одного из наиболее агрессивных заболеваний — рака легкого. По его словам, НДКТ-скрининг способен спасти миллионы россиян. Профессор подчеркивал, что если диагностировать рак легкого на первой стадии, пятилетняя выживаемость пациентов составляет от 92 до 98 процентов. Более того, Яблонский указал, что популярная среди россиян флюорография не снижает смертность от рака легкого, потому что обнаруживает болезнь поздно, на третьей-четвертой стадии.

Согласно статистике, около 85 процентов случаев рака легкого связаны с курением. Как отмечал Яблонский, рассчитать риск развития рака легкого можно, умножив количество пачек в день на годы курения. Результат будет равняться стажу курильщика в «пачко-годах» — это показатель, который и отражает риски появления заболевания. Россиянам, чей возраст составляет 40-50 лет, а стаж превышает 20 пачко-лет, профессор рекомендовал сделать НДКТ.