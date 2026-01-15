Реклама

03:00, 15 января 2026РоссияЭксклюзив

Назван способ спасти миллионы россиян от одного из самых агрессивных видов рака

Профессор Яблонский: НДКТ-скрининг может спасти миллионы россиян от рака легкого
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Среди всей совокупности онкологических заболеваний рак легкого является одним из наиболее агрессивных, но для его диагностики существует действенный метод — НДКТ-скрининг, способный спасти миллионы россиян. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный специалист Минздрава России по торакальной хирургии, профессор, заслуженный врач Петр Яблонский.

Сложность выявления онкологических заболеваний легких обусловлена отсутствием нервных окончаний в нижних отделах дыхательной системы, поясняет профессор. Поэтому заболевание может долгое время протекать бессимптомно, а отдельные проявления — кашель или усталость — ничего не подозревающие больные часто списывают на простуду или возрастные изменения, отмечает он.

Без лечения медиана выживаемости у больных даже на первой стадии составляет всего около 16 месяцев. А у нас, согласно официальным данным, 43 процента новых случаев выявляется уже на четвертой стадии

Петр Яблонскийглавный торакальный хирург Минздрава России

В этой связи врачебное сообщество выступает за внедрение скрининга с помощью низкодозной компьютерной томографии (КТ), говорит профессор. Если диагностировать рак легкого на первой стадии, пятилетняя выживаемость пациентов составляет от 92 до 98 процентов, указывает он.

Профессор напоминает, что положительный эффект от скрининга был установлен специалистами еще в 1990-х годах. В частности, проведенное тогда исследование показало снижение смертности от рака легкого на 25 процентов среди курильщиков старше 50 лет за счет раннего выявления, отмечает он. Более позднее исследование выявило еще большую эффективность указанного метода — снижение смертности вдвое, подчеркивает специалист.

По данным специалиста Минздрава, из числа россиян в группе риска находятся 2,4 миллиона человек. В случае их стопроцентной явки удастся сохранить 4,9 тысячи жизней, заключил он.

Ранее хирург Эльвин Гусейнов назвал ряд правил, позволяющих значительно повысить продолжительность жизни. Одним из них врач назвал отказ от курения. В качестве одного из положительных эффектов он указал снижение риска рака и сердечно-сосудистых болезней почти вдвое уже через год «чистоты».

