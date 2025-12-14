Реклама

11:38, 14 декабря 2025

Россиянам назвали несколько простых правил долголетия

Врач Гусейнов: Для профилактики болезней сердца и сосудов надо следить за весом
При должном внимании к здоровью многие из болезней можно предотвратить, считает врач-хирург медицинского центра «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов. Несколько простых правил долголетия он назвал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Первая рекомендация Гусейнова — следить за весом. Он объяснил, что избыточная масса тела перегружает сосуды, повышает давление и увеличивает риск диабета. Эти патологии, в свою очередь, ускоряют развитие атеросклероза и увеличивают риск инсульта, инфаркта и других болезней сердца.

Не менее важно, по словам врача, правильно питаться и регулярно уделять время физической активности. «Когда вы двигаетесь, кровь циркулирует активнее, сосуды работают, поддерживается их эластичность. Благодаря этому снижается вероятность развития тромбозов, варикоза и атеросклероза. Ходьба, плавание, бег, простая зарядка идеально подойдут в любом возрасте», — рассказал доктор.

Также он рекомендовал бросить курить. По словам врача, отказ от этой вредной привычки уже через год риск рака и сердечно-сосудистых болезней снижается почти вдвое. Кроме того, Гусейнов призвал регулярно проходить профилактическое обследование, чтобы выявить недуги на ранней стадии и тем самым продлить жизнь.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Сергей Попов назвал неочевидные признаки инфаркта. По его словам, помимо жгучих болей за грудиной, пациенты с инфарктом могут жаловаться на симптомы, несвойственные для проблем сердцем.

