Россиянам назвали неочевидные признаки инфаркта

Врач Попов заявил, что рвота и метеоризм могут быть признаками инфаркта

Сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Сергей Попов назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неочевидные признаки инфаркта. Выпуск, в котором специалист их перечислил, доступен на платформе «Смотрим».

Врач рассказал, что, помимо жгучих болей за грудиной, пациенты с инфарктом могут жаловаться на симптомы, несвойственные для проблем сердцем. В частности, у них может возникнуть тошнота и рвота. «Появляются абсолютно нетипичные для инфаркта жалобы: боли в животе, вздутие, метеоризмы, отрыжка», — объяснил специалист.

Также нехарактерным признаком сердечной катастрофы Попов счел нарушение ритма сердца, которое не сопровождается болью. В такой ситуации пациент чувствует перекатывания за грудиной, пояснил медик.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал серьезный постулат, помогающий защититься от раннего инфаркта. По его словам, для профилактики этого опасного для жизни состояния нужно вести активный образ жизни.