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Забота о себе
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21:02, 2 июля 2026Забота о себе

Названы обладающие мощным защитным действием против рака продукты

Гинеколог Энрикес: Антиоксиданты в чернике борются с хроническим воспалением в организме
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexander Ruiz Acevedo / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Александра Энрикес заявила, что некоторые продукты обладают мощным защитным действием против рака. Их она назвала в разговоре с изданием El Confidencial.

Как рассказала Энрикес, защититься от рака помогает черника. Эта ягода богата антиоксидантами, которые борются с хроническим воспалением в организме и свободными радикалами. Кроме того, снизить риск онкологических заболеваний помогают брокколи, цветная и брюссельская капуста. Врач объяснила, что эти овощи защищают ДНК от повреждений.

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Энрикес также порекомендовала есть цельнозерновые продукты, так как они снижают риск развития гормонозависимых опухолей. Кроме того, она посоветовала включить в рацион красную фасоль, чечевицу, нут, семена льна, соевые бобы и зеленый чай. Чтобы защититься от рака, доктор также призвала добавлять в еду куркуму.

Ранее научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев рассказал, как с помощью питания укрепить психическое здоровье. С этой целью он посоветовал добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой.

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