Россиянин попытался вывезти в ЕС ценности Германской империи

Житель Москвы попытался вывезти из России 142 монеты Германской империи

В Смоленской области задержали жителя Москвы, подозреваемого в попытке вывезти в Европейский союз (ЕС) культурные ценности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, на границе в багажнике легковушки, принадлежавшей мужчине, обнаружили 142 монеты Германской империи. Общая стоимость нумизматической коллекции превышает 700 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

В апреле в американском городе Даллас, штат Техас, десять редких монет были проданы с аукциона за 1,3 миллиона долларов (100 миллионов рублей).