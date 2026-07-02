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13:07, 2 июля 2026Силовые структуры

Россиянин попытался вывезти в ЕС ценности Германской империи

Житель Москвы попытался вывезти из России 142 монеты Германской империи
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Смоленской области задержали жителя Москвы, подозреваемого в попытке вывезти в Европейский союз (ЕС) культурные ценности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, на границе в багажнике легковушки, принадлежавшей мужчине, обнаружили 142 монеты Германской империи. Общая стоимость нумизматической коллекции превышает 700 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

В апреле в американском городе Даллас, штат Техас, десять редких монет были проданы с аукциона за 1,3 миллиона долларов (100 миллионов рублей).

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