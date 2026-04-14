10 монет продали за 100 миллионов рублей

Редкая монета двоюродного брата Трампа ушла с молотка за 20 миллионов рублей

На аукционе в американском городе Даллас, штат Техас, десять редких монет были проданы с аукциона за 1,3 миллиона долларов (100 миллионов рублей). Об этом сообщает сайт Al.com.

Самым дорогим лотом стала так называемая Half Eagle 1796/5 года — золотая пятидолларовая монета, ушедшая с молотка за 256,2 тысячи долларов (около 20 миллионов рублей). Считается, что уцелело менее 100 монет этого тиража. Проданный экземпляр когда-то входил в знаменитую коллекцию Mr. 1796, которую собирал нумизмат Джон Уитни Уолтер — двоюродный брат президента США Дональда Трампа.

На втором месте оказалась Flowing Hair Stella 1879 года, проданная за 201,3 тысячи долларов (15,6 миллиона рублей). Третье место занимает Quarter Eagle 1825 года — монета номиналом 2,5 доллара, которая ушла за 164,7 тысячи долларов (12,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Чехии археологи обнаружили кельтские монеты и украшения возрастом 2,5 тысячи лет. Среди найденных артефактов — сотни миниатюрных монет из золота и серебра, а также фрагменты драгоценных металлов и украшения.