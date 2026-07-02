Депутат Журавлев заявил, что у Киева нет собственных ракет

На Украине нет своих ракет, поэтому Киев не может использовать их для удара по России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит «Газета.ru».

Так депутат прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что Украина ударила дальнобойной ракетой собственного производства.

«Нет никаких украинских ракет, в стране давно отсутствуют и мозги, и производственные мощности для создания баллистики — это вам не дроны на коленке клепать. (...) ВСУ просто под видом собственных ракет используют, к примеру, британские», — заявил он.

Парламентарий также объяснил, что европейских ракет, летящих в сторону России, станет больше, если не остановить их производство.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что если Россия переключится на изолирование Украины от помощи Запада, то специальная военная операция закончится достаточно быстро.