В России высказались об атаке на посольство России в Швеции

Депутат Колесник: Власти Швеции обязаны расследовать атаку на посольство России

Атака дронов с краской на посольство России в Швеции — это удар по территории Российской Федерации, поскольку здание дипмиссии обладает соответствующим статусом, обратил внимание депутат Госдумы Андрей Колесник. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Посольство в любой стране является территорией Российской Федерации. Его охраняют пограничники, они охраняют границы нашей Родины. И если туда проникли посторонние предметы, надо серьезно разбираться, для начала дипломатическим путем», — заявил парламентарий.

По его словам, дроны — независимо от того, с краской они или без — представляли угрозу людям, обладающим дипломатической неприкосновенностью, включая посла и сотрудников представительства. Колесник подчеркнул, что международное право в его прежнем виде уже не работает, но ответная нота должна быть многозначительной: не просто выражать озабоченность, а содержать предупреждение.

«Надо посмотреть, как будет проходить следствие, которое обязаны возбудить шведские власти. Потом уже делать выводы. Найдут ли они злоумышленников, в чем я, кстати, сомневаюсь», — заявил депутат.

Более того, Колесник не исключил, что эта акция послужит сигналом для подобных нападений в других странах.

«Вполне может быть, поэтому надо пресекать жестко — дипломатическими, экономическими, а может быть, и иными средствами. Наши спецслужбы все равно выяснят, кто это сделал. А дальше пусть думают», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали посольство в Швеции, один из них сбросил контейнер с красной краской. Отмечается, что второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал на территорию в непосредственной близости от здания дипмиссии.

