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08:06, 3 июля 2026Из жизни

Девушку приговорили к 25 ударам палкой за один поцелуй

В Индонезии девушку приговорили к 25 ударам палкой за поцелуй в TikTok
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Riska Munawarah / Reuters

В индонезийской провинции Ачех 25-летнюю девушку и 22-летнего мужчину подвергли публичной порке за один поцелуй в автомобиле. Об этом сообщает Associated Press.

Поводом для экзекуции стало видео, которое было опубликовано в TikTok. После доноса шариатские власти провинции начали расследование и установили, что пара не жената. В апреле их арестовали.

Обоих приговорили к 25 ударам палкой, затем количество ударов было снижено до 21, поскольку подсудимые несколько месяцев провели за решеткой в ожидании решения суда. Посмотреть на истязание собрались более 100 человек.

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26 декабря 2018

Ачех — единственная провинция в Индонезии, где действуют законы шариата. Ее законы предусматривают публичную порку в качестве наказания за различные преступления.

Ранее сообщалось, что жителя малайзийского султаната Тренгану прилюдно избили палками за преступление «халват», предусмотренное шариатом. Его уличили в попытке уединиться с женщиной, которая не была его близкой родственницей.

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