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19:51, 3 июля 2026Спорт

ФИФА объяснила отмену гола Хорватии на 13-й добавленной минуте матча с Португалией

ФИФА назвала правильным отмену гола Хорватии на 13-й минуте матча с Португалией
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В Международной федерации футбола (ФИФА) объяснили отмену гола сборной Хорватии на 13-й добавленной ко второму тайму минуте матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Португалии. Об этом сообщается на сайте организации.

В ФИФА заявили, что опирались на данные технологии Connected Ball Technology — системы «подключенного мяча», встроенной в официальный мяч чемпионата Adidas Trionda. Отмечается, что датчики внутри изделия зафиксировали контакт игрока сборной Хорватии Игора Матановича с мячом перед взятием ворот. Эти показания подтвердили правильность решения арбитра об офсайде и позволили аннулировать гол.

Сборная Хорватии уступила команде Португалии в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 1:2. На 103-й минуте арбитр при помощи системы VAR не засчитал гол хорватского футболиста Йошко Гвардиола, который мог позволить хорватам сравнять счет.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и не принимает участия в турнире.

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