Главный тренер сборной Хорватии раскритиковал работу системы VAR в футболе

Главный тренер сборной Хорватии Далич заявил, что система VAR убивает эмоции в футболе

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал работу системы видеоассистента рефери (VAR) в футболе. Его слова приводит HRT.

«Вы видели, как часто решения, принятые с помощью VAR, убивают эмоции, как они разрушают то, каким футбол был раньше. Иногда VAR помогает, иногда мешает, но он убивает эмоции. Футбол должен быть честным, но мы зашли слишком далеко с VAR», — сказал Далич.

Сборная Хорватии уступила команде Португалии в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 1:2. На 103-й минуте арбитр при помощи системы VAR не засчитал гол хорватского футболиста Йошко Гвардиола, который мог позволить хорватам сравнять счет.

Ранее главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш раскритиковал нынешний формат проведения чемпионата мира. Он назвал его вульгарным и обыденным.