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13:28, 3 июля 2026Мир

В Госдуме назвали условие применения Северной Кореей ядерного оружия

Делягин: КНДР применит ядерное оружие в случае угрозы нацбезопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: KCNA via Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын применит ядерное оружие в случае угрозы национальной безопасности. Такое условие в разговоре с «Царьградом» назвал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Был момент, когда [президент США Дональд] Трамп решил раздавить Северную Корею и пригнал к ее берегам три авианосных группировки: дескать, сдавайтесь. Ему дали ответ. В итоге Трамп испугался, убрал все авианосные группировки, встретился с лидером Северной Кореи и всем рассказал, какой он классный человек», — вспомнил парламентарий.

По его словам, это был тот случай, когда даже небольшое количество ядерных ракет вызвало оторопь.

В 2017 году отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в КНДР испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Администрация Трампа направила в западную часть Тихого океана три авианосные ударные группы для сдерживания ракетно-ядерных программ республики. В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.

В сентябре 2022 года КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне.

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