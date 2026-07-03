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06:01, 3 июля 2026МирЭксклюзив

В ЕС задались вопросом из-за запрета на въезд участникам СВО

Депутаты ЕП призвали ввести запрет на въезд бойцам ЦАХАЛ по аналогии с участниками СВО
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) должен ввести запрет на въезд бойцам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по аналогии с участниками специальной военной операции (СВО). С таким призывом выступили представители ряда фракций Европейского парламента (ЕП) в соответствующем депутатском запросе, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Какое обоснование лежит в основе предложенного визового запрета для (бывших) комбатантов Вооруженных сил России? Можно ли распространить этот критерий на (бывших) израильских солдат? Если нет, то на каких объективных основаниях проводится это различие?» — задались вопросом политики.

Депутаты ЕП указали на записку Бюро специального представителя ЕС по правам человека с указанием нарушений международного гуманитарного права солдатами ЦАХАЛ на территории сектора Газа и Ливана, а также действий израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Политики поинтересовались у верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о намерениях ввести запрет на въезд израильским военным, указав на их возможную степень радикализации и потенциальные угрозы пребывания на территории объединения.

Ранее профессор Высшей школы права Балтийского федерального университета имени Канта Вадим Войников назвал в комментарии «Ленте.ру» незаконным запрет на въезд в ЕС участникам СВО. Эксперт отметил, что при этом Европейская комиссия последовательно на протяжении нескольких лет реализует политику визовых ограничений для граждан России.

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