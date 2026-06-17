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06:31, 17 июня 2026МирЭксклюзив

Запрет на въезд в ЕС участникам СВО назвали незаконным

Юрист Войников: Решение о запрете на въезд участникам СВО противоречит визовым нормам ЕС
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Gatsenko / Shutterstock / Fotodom

Решение о запрете на выдачу туристических виз и въезд на территорию стран — членов Европейского союза (ЕС) участникам специальной военной операции (СВО) противоречит визовым нормам объединения. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил доктор юридических наук, профессор Высшей школы права Балтийского федерального университета имени Канта Вадим Войников.

Исходя из той политики, которую проводит нынешнее руководство Евросоюза, ограничения на свободу передвижения в отношении россиян, в общем-то, кажутся им достаточно логичными. Но от этого они не становятся законными с точки зрения ни международного права, ни права самого Союза

Вадим Войниковпрофессор Высшей школы права БФУ имени Канта

Войников подчеркнул, что идея коллективного запрета на въезд участникам СВО противоречит базовым принципам визовой политики Евросоюза. Эксперт указал, что, согласно Визовому кодексу ЕС, любые решения по визовым вопросам должны быть основаны на индивидуальной оценке «каждого визового заявления».

Эксперт отметил, что при этом Европейская комиссия последовательно на протяжении нескольких лет реализует политику визовых ограничений для граждан России. В частности, он упомянул рекомендации по ужесточению визовой политики для стран — членов объединения, а также рекомендации по ограничению выдачи россиянам виз на многократное посещение территории ЕС.

Ограничительные меры, которые уже были приняты и которые планируется принять, соответствуют тем идеологическим установкам, которые сформировались в последнее время в ЕС отношении России и российских граждан

Вадим Войниковпрофессор Высшей школы права БФУ имени Канта

15 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас раскрыла планы Европейской комиссии по поименному включению всех участников СВО в черный список ЕС и запрету им въезда на территорию объединения. По словам главы евродипломатии, Брюссель якобы располагает необходимыми данными для принятия такого решения.

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