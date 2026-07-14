Заявление Кришны обрушило акции IBM

Акции IBM подешевли на 20 % после публикации отчетности

Публикация худшей, чем ожидалось, отчетности IBM, которую гендиректор Арвинд Кришна объяснил тем, что клиенты сдерживают расходы, привело к обрушению стоимости акций компании. Выручка техногиганта во втором квартале составила 17,2 миллиарда долларов, тогда как аналитики в среднем ожидали 17,9 миллиарда, пишет Bloomberg.

Накануне бумаги IBM подорожали на 0,93 процента, до 290,23 доллара за штуку, а 14 июля на премаркете дешевели к моменту написания материала на 23,63 процента, 221,66 доллара.

По словам топ-менеджера, клиенты в отчетный период активнее направляли средства на закупку серверов, систем хранения данных и модулей памяти, чтобы обезопасить себя от дефицита комплектующих, наблюдаемого во всей отрасли, и это негативно сказалось на расходах на программное обеспечение, от чего и пострадала компания.

«В сложившихся условиях от наших команд требовалась безупречная работа, однако в этом квартале мы допустили сбои, — признал Кришна, отметив, в частности, что «закрытие ряда крупных сделок затянулось».

Как и большинство поставщиков программного обеспечения, IBM пытается удержаться среди лидеров рынка, внедряя ИИ-решения в свои продукты и подчеркивая свою способность предоставлять клиентам передовые технологии, однако бум искусственного интеллекта выводит на рынок в том числе более дешевые решения. Так, в Starbucks уже работают над собственными инструментами на базе ИИ, способными заменить некоторые программные продукты, которые компания закупает у Microsoft и IBM.

Заявления вроде слов гендиректор американской технологической компании Perplexity (ее выручка в одном только марте выросла на 50 процентов) Аравинда Шриниваса о том, что переход к выполнению искусственным интеллектом рутинных задач сотрудников офисов оправдан, поскольку соответствующие функции были им навязаны продавцами программного обеспечения, также характеризует ситуацию на рынке, при которой классические производители ПО вынуждены занимать оборонительную позицию.