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18:35, 16 июля 2026Забота о себе

Россиянам назвали действия при обнаружении плесени на еде

Хирург Умнов заявил, что продукты с плесенью не спасти термообработкой
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SnowCatLens / Shutterstock / Fotodom

Термообработка не разрушит токсины плесени, поэтому испорченные продукты готовкой уже не спасти. Об этом заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, главная проблема плесени в пище заключается в микротоксинах, которые вырабатываются в процессе жизнедеятельности некоторых видов плесени.

И тут есть важный нюанс: микотоксины не разрушаются при термической обработке, поэтому даже если вы попытались «спасти» продукт и решили его сварить или прокипятить, то опасность сохраняется

Александр Умновстарший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения

Последствия зависят от дозы, вида плесени и особенностей организма, указал врач. Так, возможны острое отравление (тошнота, рвота, боль в животе, диарея, слабость, головокружение, головная боль), а также аллергическая реакция (зуд, кожная сыпь, а иногда — затрудненное дыхание, отек Квинке, анафилактический шок).

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Частое употребление заплесневелых продуктов может привести к накоплению токсинов и поражению печени вплоть до рака, а также нарушению работы почек и ослаблению иммунитета, предупредил медик. По словам Умнова, при случайном употреблении еды с плесенью надо принять активированный уголь и запить большим количеством воды, но рвоту вызывать не надо.

Среди тех, кто рискует больше всего, врач назвал детей, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, астматиков и аллергиков. При возникновении симптомов отравления или аллергии Умнов посоветовал обратиться в медучреждение, особенно если пострадавший — из групп риска.

Чтобы такая ситуация не повторялась, запомните: если на продукте появилась плесень, его лучше сразу выбросить. Нельзя просто срезать видимую часть, потому что мицелий грибка уже проник вглубь, и токсины распределились по всему продукту

Александр Умновстарший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения

Ранее россиян научили правильно проветривать квартиру летом, чтобы избежать плесени.

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