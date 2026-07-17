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13:18, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Собчак прокомментировала задержание юриста Ремесло

Собчак назвала ожидаемым задержание юриста Ремесло по делу о фейках о Российской армии
Маргарита Щигарева

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала задержание юриста и блогера Ильи Ремесло, в отношении которого возбуждено уголовное дело о фейках о Российской армии. Пост она разместила в Telegram.

Ведущая назвала ожидаемым задержание юриста и добавила, что не удивлена из-за случившегося. «Все выглядело так, будто Ремесло сам этого хотел и сам на это напрашивался», — добавила Собчак.

Ремесло задержали в Санкт-Петербурге. В отношении блогера возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Отмечалось, что его доставят в Москву для избрания меры пресечения.

В середине марта Ремесло опубликовал пост с критикой действующей власти России и спецоперации на Украине. 19 марта стало известно, что его госпитализировали в психиатрическую больницу. В середине апреля Ремесло сообщил, что вышел из медучреждения.

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