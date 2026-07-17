Украинская теннисистка осудила соотечественниц за поход на свадьбу к Касаткиной

Украинская теннисистка Олейникова осудила соотечественниц за поход на свадьбу к Касаткиной

Украинская теннисистка Александра Олейникова на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) осудила соотечественниц Юлию Стародубцеву и Надежду Киченок за посещение свадьбы сменившей гражданство с российского на австралийское Дарьи Касаткиной.

Она назвала мероприятие «тусовкой украинских спортсменов с россиянами под всякую русскую фигню». «А ты ставишь карьеру под угрозу ради хоть какой-то справедливости», — добавила Олейникова.

Свадьба Касаткиной прошла в Афинах. Помимо украинок, на торжестве присутствовали россиянки Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Антипова, Арина Родионова и Камилла Рахимова.

29 марта 2025 года Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.