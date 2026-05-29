Штрафы за самозанятых, добрые суды и новая стратегия в продажах у российских компаний. Новости бизнеса за неделю

Судебная система все чаще берет предпринимателей под защиту. Судьи начали разрешать компаниям гасить налоговые недоимки в рассрочку, чтобы не убивать работающий бизнес. А Верховный суд запретил заводить уголовные дела раньше времени.

Рассрочки по налогам

Получить отсрочку по правилам Налогового кодекса тяжело. Инспекторы требуют предоставить залог или банковскую гарантию, которых у фирмы в кризисе просто нет. В итоге принудительное разовое списание всей суммы часто ведет предприятия к неминуемому банкротству.

Зная это, суды начали активно применять более мягкие арбитражные правила (статью 324 АПК РФ). Логика государства прагматична: бюджету и экономике выгоднее получить долг частями, сохранить налоги в будущем и не лишать людей рабочих мест.