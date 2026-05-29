Штрафы за самозанятых, добрые суды и новая стратегия в продажах у российских компаний. Новости бизнеса за неделю

Штрафы за самозанятых, добрые суды и новая стратегия в продажах у российских компаний. Новости бизнеса за неделю23–29 мая
Как суды помогают спасти бизнес
Судебная система все чаще берет предпринимателей под защиту. Судьи начали разрешать компаниям гасить налоговые недоимки в рассрочку, чтобы не убивать работающий бизнес. А Верховный суд запретил заводить уголовные дела раньше времени.
Рассрочки по налогам
Получить отсрочку по правилам Налогового кодекса тяжело. Инспекторы требуют предоставить залог или банковскую гарантию, которых у фирмы в кризисе просто нет. В итоге принудительное разовое списание всей суммы часто ведет предприятия к неминуемому банкротству.
Зная это, суды начали активно применять более мягкие арбитражные правила (статью 324 АПК РФ). Логика государства прагматична: бюджету и экономике выгоднее получить долг частями, сохранить налоги в будущем и не лишать людей рабочих мест.
Яркий пример — недавнее дело российской транспортной компании. Суд пошел навстречу бизнесу и разрешил выплачивать налоговый долг в течение 26 месяцев. Судьи опирались на четкие критерии:
- компания сразу признала долг и не пыталась прятать активы;
- она частично оплатила задолженность в добровольном порядке;
- среднегодовой доход бизнеса оказался в 45 раз меньше суммы начисленного долга (разово заплатить просто объективно нечем);
- у фирмы есть стабильные клиенты и ежемесячные поступления для платежей по графику.
Вторая боль бизнеса — риск сесть в тюрьму до того, как налоговики закончили все подсчеты.
С 2022 года заводить уголовные дела за махинации с налогами можно только по решению ФНС. Но иногда силовики заводили уголовные дела до принятия официального решения по итогам проверки. Далее происходило следующее: дело заводится, бизнесмены пугаются и гасят выставленные суммы, даже если они еще не подтверждены документально.
На днях Верховный суд отменил приговоры по одному из таких дел и признал подобную спешку незаконной. Высшая инстанция постановила, что для включения Уголовного кодекса нужно соблюдать строгую процедуру.
- ФНС завершает проверку и выносит официальное решение.
- Проходят все сроки на оспаривание сумм (налогоплательщик может доказать ошибку и снизить или отменить долг).
- Должнику дают 75 дней на добровольную уплату точной суммы в бюджет.
- Только если сроки вышли, а налоги не уплачены, материалы передают следователям.
Несмотря на это юристы отмечают, что автоматического рая для предпринимателей не наступит. В случае чего налоговые претензии все равно прилетят. Если вы надеетесь на рассрочку, заранее собирайте «доказательную подушку»: несите в суд графики платежей за аренду, штатное расписание и показывайте, что фирма реально работает, а не имитирует нищету.
Кто будет защищать права бизнеса в России
Новым защитником прав российских предпринимателей стал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
При этом сам институт бизнес-омбудсмена кардинально меняет формат. Должность перестает быть чиновничьей работой и переходит в статус общественной, а сама структура превращается в автономную некоммерческую организацию (АНО).
Александр Шохин лично обсудил эту реформу с президентом, и глава государства инициативу поддержал. Теперь выступать учредителями обновленной структуры защиты будет не только государство, но и ведущие деловые объединения страны (то есть сами предприниматели). Шохин будет совмещать новую общественную миссию с постом главы РСПП.
Слово «общественный» может звучать так, будто у защитника бизнеса отобрали реальные рычаги власти. Но в Госдуме уверяют, что влияние структуры только вырастет. Речь идет о мощном государственно-частном партнерстве — наподобие Агентства стратегических инициатив или «ВЭБ.РФ».
Современный бизнес и цифровая экономика развиваются так быстро, что частная инициатива просто перестала помещаться в жесткие рамки чиновничьих регламентов. Заместитель главы думского комитета по экономической политике Станислав Наумов считает, что прокуратура справляется с базовой защитой честных предпринимателей, но задача омбудсмена гораздо шире — нужно убрать устаревшие барьеры.
«Нужно все раскрепостить, убрать все устаревшие ограничения. Я уверен, что мы только на этом получим прирост пять процентов ВВП без всяких дополнительных инструментов», — отметил депутат.
Напомним, что кресло бизнес-омбудсмена пустовало почти четыре года — с осени 2022 года, когда свой пост покинул Борис Титов.
Сам Титов оценил выбор преемника как максимально логичный шаг. По его словам, сегодня в серьезной защите нуждаются абсолютно все — от маленьких ИП до гигантских заводов. Поэтому руководитель «достойного калибра» с большим опытом работы в корпоративном секторе пришелся как нельзя кстати.
Инвесторы не спешат покупать национализированные компании
Крупные активы, которые совсем недавно изъяли у прежних собственников и национализировали, не покупают. Росимущество отменяет торги, а котировки предприятий падают.
Яркий пример — группа «Южуралзолото» (ЮГК). Государство выставило 67,2% акций национализированного золотодобытчика на торги с начальной ценой в 162 млрд рублей, но аукцион провалился.
Ведомство попыталось провести вторые торги по «голландской» системе со снижением цены вдвое, но дойти до финала не удалось: на покупку заявился только один участник (компания «Русские угли»), которого в итоге отсеяли.
Из-за срыва аукциона акции ЮГК на Мосбирже стремительно рухнули более чем на 10%
ФАКТ
По закону после второго провала Росимущество вправе выставить лот всего за 10% от изначальной стоимости — то есть за 16,2 млрд рублей. Однако такой дисконт пробьет серьезную брешь в бюджетных планах, ведь глава Минфина рассчитывал направить вырученные сотни миллиардов на приоритетные задачи страны.
Золотодобытчик — не единственный проблемный лот. Что еще безуспешно пытались продать с торгов на этой неделе:
-
Сеть кинотеатров «Люксор». Один из старейших брендов на рынке перешел в госсобственность прошлой зимой по иску Генпрокуратуры, поскольку находился в залоге у латвийского банка. Стартовая цена — 335,2 млн рублей. Желающих внести задаток в 20% не нашлось, хотя когда-то сеть входила в десятку крупнейших в стране.
-
Алкогольный холдинг «Баядера груп». Росимущество продает активы компании за 838 млн рублей, но первые торги сорвались. Владельцев лишили собственности из-за обвинений в финансировании украинской армии. После национализации завод «Вулвз», входящий в холдинг, закрыл год с убытком в 335 млн рублей. Повторный аукцион назначен на середину июня.
Тем временем структура Россельхозбанка взяла под свое крыло холдинг «Русагро». Имущество главного аграрного гиганта страны национализировали в начале мая из-за уголовного дела против основателя Вадима Мошковича, которого обвиняют в мошенничестве и даче взяток.
РСХБ будет следить за штатной работой предприятий, чтобы не сорвать поставки и сохранить устойчивость бизнеса, пока Росимущество решает дальнейшую судьбу актива.
Почему продавцы уводят вас с маркетплейсов на свои сайты
Российские бренды устали отдавать торговым площадкам больше половины своей выручки. Из-за огромных комиссий, платного хранения и навязанных скидок продавцы теряют деньги, поэтому массово просят постоянных клиентов делать заказы напрямую на фирменных сайтах.
Компании не закрывают магазины на маркетплейсах. Там они оставляют часть ассортимента, чтобы привлекать новых людей. А на свой сайт стараются перевести тех, кто уже знаком с брендом и готов вернуться за второй покупкой.
Продавцы прекрасно понимают, что клиенту должно быть выгодно и удобно сменить привычный алгоритм покупок. Поэтому бренды стараются компенсировать отсутствие пункта выдачи бесплатной доставкой, кладут в посылки сюрпризы и начисляют баллы на следующий заказ.
Что еще важно: коротко
-
В России будут жестко наказывать за нелегальный майнинг криптовалюты. Госдума приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность для тех, кто добывает крипту без включения в специальный реестр. Если ферма принесла теневой доход свыше 3,5 млн рублей, владельцу грозит крупный штраф и до двух лет принудительных работ. За заработок от 13 млн рублей можно сесть на срок до 5 лет с конфискацией имущества. Депутаты отмечают: ущерб регионам от подпольных майнеров в прошлом году достиг 4,7 млрд рублей. Легальная добыча по-прежнему разрешена для тех, кто платит налоги.
-
Российская IT-отрасль впервые за несколько лет ушла в минус. В 2025 году совокупная выручка разработчиков ПО и IT-сервисов немного просела — почти до 7,9 трлн рублей. Эксперты объясняют: средние компании распадаются на фоне появления мелких стартапов в сфере искусственного интеллекта. Разработчики не хотят инвестировать в сложные проекты, предпочитая быстрые и простые задачи. На этом фоне компания «МойОфис» массово увольняет сотрудников из-за убытков в 4 млрд рублей, сообщают СМИ.
-
Президент подписал закон, который окончательно запрещает бизнесу просить налоговый вычет по НДС, если этот налог был уплачен за счет бюджетной субсидии. Если вы получили помощь от государства и передаете эти деньги другим компаниям, в документах нужно четко указать источник средств и покрывают ли они НДС. Для IT-разработчиков тоже есть новшества: с осени 2026 года государство напрямую будет финансировать информсистемы госучреждений, но все права на софт останутся у РФ.
-
Самозанятый сотрудник может обойтись бизнесу потерями в размере от 3 до 5 млн рублей. Юристы предупредили: если налоговая докажет, что компания подменяет обычных штатных сотрудников самозанятыми, придется доплатить НДФЛ, 30% страховых взносов и пени. ФНС особенно жестко реагирует на исполнителей, которым платят одну и ту же сумму каждый месяц, дают корпоративную почту и у которых больше нет других заказчиков.
-
Для честного малого бизнеса стартует новая поддержка. С 1 июля заработает льготная кредитная программа с лимитом до 150 млрд рублей. Предприниматели смогут получить заем по ставке, равной ключевой ставке Центробанка. Также правительство продолжает помогать МСП выбивать долги из крупных заказчиков без суда.