В России попробуют во второй раз продать национализированный алкохолдинг

Росимущество повторно выставило на аукцион алкогольный холдинг «Баядера Груп»

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) повторно выставило на торги алкогольный холдинг «Баядера Груп» (Bayadera Group), поскольку в первый раз на аукцион не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале ГИС «Торги».

Прием заявок закончится 15 июня, сами торги, если желающие появятся, пройдут 18 июня. Стоимость актива не изменилась — 838 миллиона рублей. В него входят 100 процентов долей и акции АО «Вулвз», «Алкогольные традиции Крыма», «Бизнес Групп», «Национальные алкогольные традиции», «Южные алкогольные традиции».

Холдинг национализировали в феврале 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ведомство посчитало, что его бывшие владельцы Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло, а также топ-менеджер Юрий Мокляк финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

С того момента финансовое состояние завода «Вулвз» резко ухудшилось. Выручка рухнула на 76,2 процента, так что предприятие закончило год с убытком в размере 335,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Росимущество дважды не смогло продать на торгах национализированной золотодобывающей группы «Южуралзолото» (ЮГК), одной из крупнейших в стране, а также федеральную сеть кинотеатров «Люксор». В обоих случаях потенциальных покупателей не устроила начальная цена, поэтому ни одной реальной заявки не было подано.

Также из-за отсутствия участников не состоялся аукцион по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» небоскреба Moscow Towers, который находится в комплексе «Москва-Сити».