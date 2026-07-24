Топливо стабилизируется, ставка снижается, а АУСН бьет рекорды. Главные деловые новости за неделю

Топливо стабилизируется, ставка снижается, а АУСН бьет рекорды. Главные деловые новости за неделю18–24 июля
Малый бизнес массово переходит на АУСН. Почему так происходит?
увеличилось количество предпринимателей и компаний на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) — с 43 тысяч в декабре 2025-го до 461 тысячи к 1 июля.
Причин у скачка две, и обе — про деньги:
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НДС. Для бизнеса на классической УСН порог освобождения от НДС в 2026 году снизился до 20 млн рублей годового дохода. На АУСН этот порог — 60 млн. Предприниматель с выручкой, например, в 30 млн рублей на обычной упрощенке теперь обязан платить НДС, а на АУСН — нет.
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Отчетность и учет. На АУСН не нужно самостоятельно считать взносы, вести большую часть деклараций и держать бухгалтера. Главная сложность перехода на НДС — не сам налог, а необходимость перестраивать учет.
Экспериментальный налоговый режим, который действует до конца 2027 года. Запустили АУСН в 2022 году в нескольких регионах, с 2025-го он распространен почти на всю Россию. Ставки: 8% с доходов или 20% с разницы «доходы минус расходы». Ограничения: штат до 5 человек, доход до 60 млн рублей, без филиалов. Отчетность сдавать не нужно.
Топливный рынок: очереди стали короче, запрет на экспорт бензина хотят продлить на полгода
Вице-премьер Александр Новак сообщил о постепенной стабилизации внутреннего топливного рынка. Из некоторых регионов уходят очереди, заправки возобновляют работу. Помогли временный запрет на экспорт, рост производства и перенос ремонтов на НПЗ.
Путин на совещании по экономическим вопросам назвал трудности на топливном рынке «временными» и подчеркнул, что они «не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику».
«Состояние отечественной экономики, ее ключевых отраслей — устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе», — сказал глава государства.
Для стабилизации ситуации правительство готово продлить запрет на экспорт бензина сразу на полгода, а дизтоплива для производителей — на месяц. Проект постановления уже подготовлен, окончательное решение примут до 31 июля — в этот день истекает действующий запрет.
Кто получит топливо в первую очередь
Правительство определило, кто будет получать топливо в первую очередь в случае его нехватки.
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В первую очередь топливо рекомендуется направлять государственным заказчикам и на муниципальные нужды, предприятиям, выполняющим государственный оборонный заказ, для северного завоза, сельхозпроизводителям, ОАО «РЖД» и гражданскому флоту.
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Следующими в списке находятся потребители Крыма, новых регионов и Калининградской области, а также местные топливные операторы и экспортные поставки, осуществляемые по поручениям президента и правительства.
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Наименьший приоритет отводится сетям автозаправочных станций — как принадлежащим нефтяным компаниям, так и независимым, а также поставкам топлива на экспорт по межправительственным соглашениям.
Электронные накладные станут обязательными осенью. Штрафы отложили — но времени на подготовку немного
20 июля Путин поручил МВД и Ространснадзору: до марта 2027 года за бумажные накладные вместо электронных перевозчикам будет только устное замечание, а не штраф. Ведомства должны настроить это до 1 сентября 2026 года.
Что важно понять:
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Сам переход на электронные документы не отменен. С 1 сентября 2026 года ГИС ЭПД запускается в обязательном режиме, как и планировалось. Никакой отсрочки самого закона нет.
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Отложены только штрафы, и не для всех: система будет собирать данные в обычном режиме, и компании, полностью проигнорировавшие переход, все равно попадут под проверки.
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Что нужно успеть до сентября: заключить договор с оператором электронного документооборота, подключиться к ГИС ЭПД, обучить водителей и логистов работать с электронной транспортной накладной (ЭТрН).
Иностранный бизнес хотел бы вернуться, но его могут не пустить
Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что многие компании из США хотели бы возобновить работу на российском рынке, но не могут из-за жестких санкций Вашингтона.
А российские власти в тот же день закрыли им дорогу назад. Госдума приняла закон приняла закон, который позволяет лишать ушедших иностранных инвесторов права на обратный выкуп активов.
Российские предприниматели теперь получат право через суд отказать бывшим иностранным собственникам в возврате активов по соглашениям об обратном выкупе, если такие сделки имели нерыночный характер и бывшие собственники публично поддержали антироссийские санкции.
Инициативу активно продвигали российские предприниматели, которые выкупили активы ушедших гигантов, вложили миллиарды в их развитие и ребрендинг и не планируют возвращать готовый прибыльный бизнес прежним владельцам.
Что еще важно: коротко
- Ставка Центробанка снизилась до 14%. Новый прогноз ЦБ обещает медленное снижение ставки и дальше, поэтому банки не начнут резко снижать ставки по кредитам, лизингу и проектному финансированию. Ждать дешевых денег для бизнеса рано.
Говорить о резком переходе к дешевым деньгам пока преждевременно. Для бизнеса решение означает постепенное снижение стоимости заемного финансирования, однако ощутимого эффекта в ближайшее время ждать не стоит. Компании по-прежнему будут осторожно подходить к реализации новых инвестиционных проектов, поскольку стоимость кредитов остается высокой по историческим меркам.
Эльвира Набиуллина выступила против жесткого контроля над ценами. По ее словам, искусственное сдерживание стоимости товаров допустимо лишь в исключительных случаях (например, при резком скачке цен на социально значимые продукты) и только на очень короткий срок. Из-за долгого вмешательства в ценообразование производители просто начнут сворачивать выпуск продукции и откажутся от расширения мощностей.
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Бизнес просит льготную ипотеку под 5–7% на покупку коммерческих площадей под ПВЗ. Идея в том, чтобы субсидировать ставки по кредитам на покупку помещений площадью до 50 квадратных метров под пункты выдачи заказов и мини-склады в городах с населением до 100 тысяч человек. Сейчас аренда является главной статьей расходов для владельцев ПВЗ, а рынок упирается в потолок — доходы падают, а затраты растут.
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Производители сельхозтехники заявляют о критической ситуации. В первом полугодии продажи российской сельхозтехники выросли на 11,2% в денежном выражении (до 85,5 миллиарда рублей). Однако этот рост вызван эффектом низкой базы прошлого года и точечными продажами сверхдорогих зерноуборочных комбайнов. В штуках производство и продажи большинства видов техники продолжают падать. Производители в отрасли заявляют о критическом состоянии бизнеса и просят государство ограничить цены на отечественный металл и расширить налоговые льготы.
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ЕС ввел новый пакет санкций, который затрагивает бизнес и международные банковские переводы. Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 94 российских банка и платежные системы, включая расчетный центр популярного сервиса денежных переводов «Золотая корона». Она уже ограничила отправку средств из России.