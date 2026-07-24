Топливо стабилизируется, ставка снижается, а АУСН бьет рекорды. Главные деловые новости за неделю

Для стабилизации ситуации правительство готово продлить запрет на экспорт бензина сразу на полгода, а дизтоплива для производителей — на месяц. Проект постановления уже подготовлен, окончательное решение примут до 31 июля — в этот день истекает действующий запрет.

Кто получит топливо в первую очередь

Правительство определило, кто будет получать топливо в первую очередь в случае его нехватки.