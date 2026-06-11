На этой неделе Anthropic представила новую модель Claude Fable 5, которую называют самой мощной версией ИИ из существующих.

Вообще, это новый класс моделей: Mythos будут использовать американские спецслужбы для наступательных операций, а ее урезанную публичную версию Fable 5 отдали всем остальным. И вот ее, эту мощнейшую версию, уже взломали, причем самым банальным способом.

Ограничения, которые разработчики наложили на Fable 5 (а их очень много, что вызвало массовое недовольство) смог обойти пользователь X.com @elder_plinius. Он заставил модель собрать запрещенную информацию. Для этого он маскировал свой запрос под учебную задачу, использовал декомпозицию, разбивая один запрещенный запрос на несколько разрешенных, а потом попросил все систематизировать.