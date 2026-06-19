Технодайджест недели: айфоны дорожают, обои заражают, а Grok воюет за США
США заставила Anthropic закрыть доступ к последним моделям Claude. Они слишком опасны
Anthropic представила долгожданные модели Claude Fable 5 и Mythos — и через три дня получила запрет от правительства США. Власти впервые полностью ограничили экспорт продвинутых ИИ-моделей. Причина: опасения, что их можно использовать для поиска уязвимостей и генерации вредоносного кода.
Под ограничение попали все иностранные граждане — даже те, кто работал над моделями внутри компании. Технически это означало, что Anthropic должна была быстро разделить пользователей по гражданству. Компания не смогла этого сделать и просто отключила обе модели для всех — до тех пор, пока не придумает, как проверять паспорта в интернете. Остальные модели Anthropic (Opus, Sonnet и Haiku) ограничения не затронули.
Такое в индустрии случается впервые. Обычно под экспортный контроль попадают чипы или чертежи. А тут — облачная программа, которая лежит на сервере в Калифорнии, а доступ к ней режут по паспорту. Это прецедент: сильная ИИ-модель теперь приравнивается к технологиям двойного назначения.
Подробнее о том, что это за нейросеть такая и чем она испугала регуляторов, мы разбирали в нашем материале.
Grok Маска помог Пентагону выпустить 2000 ракет по Ирану
Пентагон официально подтвердил, что использовал ИИ-модель Grok от xAI для ударов по Ирану. Глава цифрового и ИИ-подразделения Минобороны США Кэмерон Стэнли заявил под присягой: система «позволила американским силам применить более 2000 боеприпасов по 2000 различных целям в течение 96 часов».
Стэнли назвал Grok «жизненно важным» для национальной безопасности и уникальным по своим военным возможностям — от планирования операций до анализа разведданных.
Показания стали частью судебного разбирательства, где правозащитники судятся с xAI из-за загрязнения воздуха в Мемфисе. Минюст попросил суд отклонить иск, сославшись на критическую важность дата-центра, в том числе для задач американского правительства.
Пентагон перешел на модели xAI, OpenAI и Google после того, как разорвал контракт с Anthropic, не пожелавшей убрать из своей модели ограничения для военных.
Между тем американский сенатор Кирстен Джиллибранд уже внесла законопроект о запрете использования ИИ без человеческого надзора в решениях о применении силы. «Пентагон движется к внедрению мощного ИИ без ограничений. Это может привести к катастрофе», — заявила она.
Годовщина: 70 лет науке про искусственный интеллект
18 июня 1956 года в Дартмутском колледже собралась группа ученых, которые даже не подозревали, что запускают революцию. Они просто хотели обсудить, можно ли заставить машины мыслить. Эта конференция вошла в историю как Дартмутский семинар — именно там искусственный интеллект впервые признали полноценной научной дисциплиной.
Главная гипотеза звучала дерзко: любой аспект человеческого разума можно описать настолько точно, что машина сможет его воспроизвести. Семинар длился несколько недель, и за это время не сделали ни одного открытия и не совершили ни одного прорыва.
Сбер перевел программистов на ИИ-рельсы
«Сбер» пересаживает разработчиков на ИИ-агентов — обычные чаты с нейросетями уходят в прошлое. За три месяца число инженеров, которые ежедневно доверяют код искусственному интеллекту, выросло в пять раз. А привычные подсказки и диалоги с ассистентом потеряли две трети пользователей.
Теперь программисты не просят ИИ что-то поправить или подсказать — они просто ставят задачу целиком: «напиши модуль, проверь его и задокументируй». На 95 таких сценариев приходится всего пять обычных запросов в чат. Объем вычислений за пять месяцев подскочил в 30 раз — до полутора триллионов токенов.
Кирилл Меньшов, глава технологического блока «Сбера», признает: это только первый этап. Дальше — управление целыми командами агентов и новые стандарты качества. И делиться опытом с рынком обещают открыто.
Герман Греф на форуме «СберУниверситета» подтвердил, что переход на ИИ — один из ключевых трендов 2026 года.
«Мы наблюдаем один из самых масштабных технологических переходов за последние десятилетия. Искусственный интеллект <…> становится полноценным участником рабочих и управленческих процессов. Формируется новая экономика, в которой интеллектуальные системы способны самостоятельно решать все более сложные задачи, а роль человека смещается в сторону постановки целей, принятия решений и ответственности за результат. Это потребует переосмысления многих управленческих практик и одновременно откроет новые возможности».
При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что ИИ пока не играет определяющей роли на рынке труда.
«Что касается искусственного интеллекта, то мы не видим пока макроэкономического эффекта с точки зрения рынка труда, — сказала глава ЦБ. — Да, для отдельных компаний, которые умело используют искусственный интеллект, это повышает производительность труда. И влияние этого фактора, я думаю, с годами будет увеличиваться».
Тим Кук напоследок пообещал «яблочникам» повышение цен на гаджеты Apple
Глава компании Apple Тим Кук, который уже 1 сентября уступит свой пост гендиректора сменщику в лице Джона Тернуса, в последний раз выступил перед разработчиками со сцены конференции WWDC. Кук назвал работу в Apple «честью всей жизни» и поблагодарил команду за 15 лет вдохновения, уйдя под овации тысяч человек.
За время его нахождения во главе, компания превратилась в почти идеальную машину роста: рыночная стоимость взлетела с $350 млрд до $4 трлн, а годовая выручка превысила $416 млрд.
И, по всей видимости, рост будет продолжаться и после ухода Кука — но на этот раз не из-за его управленческих навыков, а из-за неизбежного повышения цен, о котором он заявил в интервью Wall Street Journal.
Он не уточнил, какие именно устройства подорожают и когда, однако подтвердил, что компания пойдет на этот шаг, чтобы компенсировать резкий рост стоимости микросхем памяти и накопителей.
«К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромные повышения стоимости комплектующих, и мы пытались оградить наших клиентов от этого роста цен, но ситуация стала невыносимой».
Но, кстати, есть и хорошая сторона в том, что iPhone скоро опять станет гаджетом для избранных богатеев. Экономисты пришли к выводу, что распространение этих смартфонов стало одним из факторов снижения рождаемости у новых поколений.
Обои для рабочего стола оказались опасны для аккаунтов россиян в Steam
Хотите красивый рабочий стол? Будьте готовы лишиться аккаунта в Steam. «Лаборатория Касперского» обнаружила масштабную кампанию по краже игровых аккаунтов через зараженные обои для рабочего стола. В первую очередь атаки направлены на геймеров в России и Китае, но пострадали уже и пользователи из Сингапура, Германии, Индии и Канады.
Схема простая, но эффективная. Злоумышленники выкладывают в сервис Steam Workshop десятки пакетов с анимированными обоями для популярного приложения Wallpaper Engine. Некоторые наборы скачали уже десятки тысяч раз. Пользователи считают контент в Steam Workshop безопасным, а это именно то, на что рассчитывают хакеры.
При этом приложение позволяет запускать исполняемые программы прямо из обоев — это и есть главная лазейка. В фоновом режиме активируются бэкдоры для удаленного доступа к компьютеру, стилеры паролей Lumma и Vidar, а также загрузчик вредоносных программ RenEngine.
Один из образцов, найденный в декабре 2025 года, умудрялся запускать игру на рабочем столе, чтобы не вызывать подозрений, а параллельно воровать данные учетных записей и перехватывать активные сеансы в Steam.
Скорее всего, за атаками стоит не группа, а множество независимых злоумышленников. Совет простой: проверяйте авторов обоев, не скачивайте все подряд, и держите на компьютере хороший антивирус.
Авторы картиночной нейросети придумали альтернативу МРТ
Компания Midjourney, известная своими генеративными картинками, неожиданно занялась медициной. Глава компании Дэвид Хольц представил первый хардвейный продукт — сканер для полного сканирования тела на основе ультразвука. А по сути — почти полноценная замена МРТ и рентгену, но без магнитов, радиации и других сложностей.
Устройство выглядит как кольцо из тысяч датчиков, через которое человек опускается в воду. Сотни ультразвуковых модулей посылают волны через тело со всех сторон. Два петафлопса вычислительной мощности превращают эти данные в картинку. За 60 секунд оно создает детальные 3D-снимки состава мышц, жира, костей и органов.
Но самое интересное, что нейросеть по генерации картинок тут тоже сыграла свою роль. Хольц объяснил это так: у компании есть неиспользуемые вычислительные ресурсы, которые вполне можно направить на что-то более полезное, чем картинки с котиками.
Запустить такую альтернативу МРТ в клиники пока нельзя, для этого нужно одобрение американского регулятора. Поэтому исследования будут проводить под соусом «диагностики состава тела» в спа-центрах. Вот такой умный бассейн.
Новости нейросетей
В Deepseek завезли новую функцию Vision — распознавание изображений. Работает даже без промпта: просто кидаешь чат-боту картинку, а он описывает, что увидел на ней.
А в Алисе. AI появились ИИ-компаньоны. Всего более 30 нейрособеседников со своими фишками и характерами: от гопника до персонифицированного Жилетика, в который можно поплакать. А еще есть собака Шарик, которая на все вопросы просто гавкает.