Технодайджест недели: айфоны дорожают, обои заражают, а Grok воюет за США

Anthropic представила долгожданные модели Claude Fable 5 и Mythos — и через три дня получила запрет от правительства США. Власти впервые полностью ограничили экспорт продвинутых ИИ-моделей. Причина: опасения, что их можно использовать для поиска уязвимостей и генерации вредоносного кода.

Под ограничение попали все иностранные граждане — даже те, кто работал над моделями внутри компании. Технически это означало, что Anthropic должна была быстро разделить пользователей по гражданству. Компания не смогла этого сделать и просто отключила обе модели для всех — до тех пор, пока не придумает, как проверять паспорта в интернете. Остальные модели Anthropic (Opus, Sonnet и Haiku) ограничения не затронули.

Такое в индустрии случается впервые. Обычно под экспортный контроль попадают чипы или чертежи. А тут — облачная программа, которая лежит на сервере в Калифорнии, а доступ к ней режут по паспорту. Это прецедент: сильная ИИ-модель теперь приравнивается к технологиям двойного назначения.

Подробнее о том, что это за нейросеть такая и чем она испугала регуляторов, мы разбирали в нашем материале.