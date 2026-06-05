Гений прокрастинации. Как Пушкин учил правильно лениться и можно ли следовать его советам сейчас
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Ленив с детства: как Пушкин вырос прокрастинатором
«Я был резов, ленив, вспыльчив, но чувствителен и честолюбив» — такую характеристику поэт дал герою романа «Русский Пелам», который он начал писать в 1834–1835 годах, но не успел закончить. За этим описанием мог скрываться образ самого поэта, считают некоторые исследователи.
Родные тоже описывали будущего поэта как лентяя. Например, его старшая сестра Ольга говорила, что до шести лет маленький Саша «был просто увалень». Бабушка Мария Ганнибал жаловалась, что иногда его было не расшевелить.
Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком; то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что ничем его не уймешь: из одной крайности в другую бросается, нет у него середины.
Когда Пушкин учился в лицее, он сам уже открыто признавался в любви к безделью: «Люблю я праздность и покой, / И мне досуг совсем не бремя; / И есть, и пить найду я время».
«Встаю когда хочу»: типичный «ленивый» день Пушкина
В 1830 году, перед женитьбой на Наталье Гончаровой, Пушкин радовался и одновременно сокрушался, что жертвует своими «роскошными привычками». А привычки у него были такие:
— Утро
Утром встаю когда хочу, принимаю кого хочу, вздумаю гулять — мне седлают мою умную, смирную Женни, еду переулками, смотрю в окны низиньких домиков.
— Обед
Приеду домой — разбираю книги, бумаги — привожу в порядок мой туалетный столик — одеваюсь небрежно, если еду в гости, со всевозможной старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман или журналы — если ж В<альтер> Ск<отт> и Купер ничего не написали, а в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса — то требую бутылки шампанского во льду.
— Вечер
Вечер провожу или в шумном обществе, где теснится весь город, где я вижу всех и все и где никто меня не замечает, или в любезном избранном кругу, где говорю я про себя и где меня слушают.
— Ночь
Возвращаюсь поздно — засыпаю, читая хорошую книгу.
Ленивые советы: как Пушкин учил лениться других
Ранняя поэма Пушкина «Сон» (1816) на первый взгляд выглядит как гимн лени. В ней поэт практически дает готовые советы по тому, как правильно лениться. Например, такие:
— Умейте отдыхать и наслаждаться тишиной. Лень для Пушкина — не порок, а способность остановиться и восстановить силы.
Приди, о лень! приди в мою пустыню. Тебя зовут прохлада и покой…
— Для настоящего отдыха лучше удалиться от городской суеты. Поэт убежден, что шум большого города мешает человеку расслабиться и обрести душевное равновесие.
Спешите же под сельский мирный кров, Там можно жить и праздно и беспечно…
— Цените природу как источник спокойствия. Настоящий отдых приходит там, где есть тишина, свежий воздух и естественный ритм жизни.
В деревне все к томленью клонит сна.
— Не гонитесь за славой и суетой — цените покой. Пушкин противопоставляет себя поэтам, которые ищут признания. Он советует не делать успех и известность главной целью жизни.
Пускай поэт с кадильницей наемной Гоняется за счастьем и молвой…
Но все-таки главный урок стихотворения — лень хороша только в меру: умейте отдыхать, избегайте суеты, живите ближе к природе, но не превращайте отдых в неподвижность и праздность.
Похвальна лень, но есть всему пределы.
Был ли Пушкин прокрастинатором
Пушкин нередко жаловался в письмах на отсутствие настроения для работы, скуку и невозможность заставить себя писать.
И стихи в голову нейдут; и роман не переписываю. Читаю Вальтер Скотта и Библию…
На первый взгляд, это типичное проявление прокрастинации: вместо чего-то важного заниматься чем-то необязательным.
Почему же тогда Пушкина сложно назвать прокрастинатором? Ответ тоже есть в его переписке.
Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? <...> Просыпаюсь в 7 часов, пью кофей, и лежу до 3-х часов [ноч<и?>]. Недавно расписался, и уже написал пропасть. В 3 часа сажусь верьхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем, да грешневой кашей. До 9 часов — читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лице.
То есть периоды рассеянности и откладывания важных дел у Пушкина действительно были, но за ними часто следовали всплески невероятной продуктивности.
Например, когда в 1830 году Пушкин на три месяца оказался «заперт» в своем имении в Болдине, он создал или завершил огромное количество произведений. Только цикл из пяти «Повестей Белкина» он написал фактически за несколько недель.
Так что он скорее не прокрастинатор, а человек с крайне неравномерным творческим ритмом.
Сработают ли советы Пушина сегодня
Многие советы поэта действительно можно применять и сейчас, особенно тем, кто занят творческой работой.
Например, что творчеству нужны периоды бездействия. Хотя «отдых» — это все же не полное безделье, а скорее смена деятельности или простая задача.
За прокрастинацией может скрываться перфекционизм и страх сделать ошибку. А это не лучшие друзья в творческой работе (да и в любой другой).
Информационный шум (во времена Пушкина это светские приемы, балы и т. п., а сейчас бесконечные чаты, поток новостей и т. д.) тоже влияет на продуктивность.
Хотя запираться в деревне на несколько месяцев все же необязательно. Можно просто на несколько часов перевести телефон в беззвучный режим и пойти погулять по парку.
Яркие моменты вдохновения — это тоже прекрасно, но, если ждать только их, можно упустить очень много времени и потерять интерес.
Вдохновение можно создать при помощи обстановки, которая подойдет лично вам: место, освещение, музыка или тишина, время суток, уединение или коворкинг. Есть смысл делать шаги навстречу своему вдохновению. Однако спорный вопрос, нужны ли строгие рамки: например, писать определенное количество страниц в день. Такой подход приближает творчество к ремеслу, и его целесообразность зависит от целей и оставшегося времени.
В любом случае лучше не ждать идеального момента и результата, а делать хотя бы небольшие шаги. Это само по себе вдохновляет и создает ощущение, что работа идет и все в порядке, — можно двигаться дальше.
Так что советы Пушкина могут пригодиться и сегодня, особенно если вы занимаетесь творчеством: уважайте свою лень, но не давайте ей руководить своей жизнью.