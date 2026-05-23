Пожар на нефтебазе после атаки дрона, исчезновение армянского коньяка и пенсии раньше срока в июне. Что нового к утру 23 мая
Глава МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах о прекращении войны
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегерану и посредникам удалось достигнуть прогресса в последнем раунде переговоров на тему прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказали в МИД Ирака.
Сейчас Катар, Пакистан и Иран обсуждают некую декларацию о прекращении огня. По данным телеканала Sky News Arabia, если документ одобрят, то начнется основная часть переговоров. Она продлится около 30 дней.
Тем временем из США поступают противоречивые сигналы. Портал Axios сообщал, что американский президент Дональд Трамп планирует нанести новые удары по Ирану. Однако, по данным газеты The Wall Street Journal, Трамп провел встречу с чиновниками и военными, по итогам которой решил отложить атаку.
Беспилотники атаковали нефтебазу на Кубани и школу в Запорожской области
Ночью дроны ударили по Новороссийску в Краснодарском крае, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«По предварительным данным, пострадали два человека, находившиеся на открытом пространстве», — рассказал градоначальник.
Из-за упавших обломков БПЛА произошли пожары на территории нефтебазы и топливного терминала. Кроме того, в двух многоэтажках в Восточном районе выбило окна.
В результате ночных ударов ВСУ также получила повреждения школа в Энергодаре Запорожской области. Помимо нее, пострадали здание администрации, вышки сотовой связи и один из многоквартирных домов, рассказал глава города Максим Пухов. О раненых не сообщалось.
Другие украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Пермском крае. Несколько беспилотников сбили на подлете к зданиям. Никто не пострадал, уточнил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Всего с 20:00 22 мая до 7:00 23 мая российские системы ПВО сбили 348 дронов над 15 регионами страны, сообщило Минобороны РФ.
Гарри Каспарова* объявили в международный розыск
В России объявили в международный розыск 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*. Его обвиняют в нарушении деятельности иноагента и оправдании терроризма.
Каспаров* заочно арестован в РФ.
*Признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
Армянский коньяк начнут убирать из магазинов после проверки Роспотребнадзора
Роспотребнадзор обнаружил, что две марки коньяка, произведенного в Армении, не соответствуют российским требованиям. Речь идет о напитке «Армянский коньяк 5 звезд», который выпускает Абовянский коньячный завод, и о «Шахназарян ХО» винно-коньячного дома «Шахназарян». Ведомство потребовало от российских магазинов убрать товары с полок.
Помимо этого, из продажи изымут некоторые вина армянских предприятий: белое сухое «Веди алко» Харджи, Т3 «Легенды ARNI» и красное полусладкое «Гетап Вернашен».
В России досрочно выплатят пенсию некоторым гражданам
В июне некоторые россияне получат пенсию раньше обычного из-за Дня России и длинных выходных, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
Речь идет о гражданах, которые по плану должны получить выплаты 12, 13 или 14 июня.
В США запустили самую большую ракету в истории человечества
Космический корабль Starship и ракета-носитель Super Heavy V-3 американской компании SpaceX успешно провели испытательный полет.
Текущая модификация Starship V3 — самая крупная и мощная ракета в истории. Ее высота — 120 м, а мощность тяги ракеты в два раза больше, чем у лунной системы SLS от NASA.
Предназначена ракета для пилотируемых миссий на Луну и Марс.