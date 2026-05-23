Пожар на нефтебазе после атаки дрона, исчезновение армянского коньяка и пенсии раньше срока в июне. Что нового к утру 23 мая

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегерану и посредникам удалось достигнуть прогресса в последнем раунде переговоров на тему прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказали в МИД Ирака.

Сейчас Катар, Пакистан и Иран обсуждают некую декларацию о прекращении огня. По данным телеканала Sky News Arabia, если документ одобрят, то начнется основная часть переговоров. Она продлится около 30 дней.

Тем временем из США поступают противоречивые сигналы. Портал Axios сообщал, что американский президент Дональд Трамп планирует нанести новые удары по Ирану. Однако, по данным газеты The Wall Street Journal, Трамп провел встречу с чиновниками и военными, по итогам которой решил отложить атаку.