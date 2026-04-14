14 апреля 2026, 05:00

Реестр антипрививочников, новые правила учета стажа и $100 чаевых от Трампа. Что нового к утру 14 апреля

Реестр антипрививочников, новые правила учета стажа и $100 чаевых от Трампа. Что нового к утру 14 апреля
В России планируют создать реестр вакцинированных граждан. Туда будут заносить данные о прививках, медотводах и осложнениях, а еще о тех, кто прививаться не захотел. Кроме того, изменятся правила учета стажа при назначении пенсий. Также в утреннем дайджесте рассказали о плане Словении выйти из НАТО, новых переговорах Ирана и США, популярной схеме мошенников и других событиях.

СМИ сообщили о новой дате переговоров Ирана и США

Очередной раунд переговоров между США и Ираном может пройти 16 апреля в Исламабаде (Пакистан), пишут СМИ. Детали возможного нового раунда переговоров пока не раскрываются.

Предыдущая встреча представителей Ирана и США прошла 11 апреля. Достичь соглашения стороны не смогли из-за противоречий.

В Словении планируют провести референдум о выходе из НАТО

О таких планах заявил новый председатель госсобрания и лидер партии «Правда» Зоран Стеванович.

По его словам, Словения должна проводить самостоятельную и суверенную политику и не вмешиваться в иностранные военные и дипломатические конфликты.

В России создадут единую базу вакцинированных граждан и «отказников»

Минздрав России предложил создать федеральный реестр вакцинированных граждан в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения.

Общественное обсуждение проекта будет идти до 24 апреля, а его запуск в случае одобрения планируется с 1 сентября 2028 года.

В реестр будут вносить данные о:

  • сделанных прививках;
  • медицинских отводах;
  • поствакцинальных осложнениях;
  • отказах от вакцинации.
Оператором базы станет Минздрав. Доступ к ней получат:

  • Роспотребнадзор;
  • Росздравнадзор;
  • Минцифры;
  • региональные органы здравоохранения;
  • медорганизации.

В ведомстве заявили, что информация об отказах будет использоваться для информационно-разъяснительной работы и повышения популярности вакцинации, а попадание в реестр не повлечет негативных последствий для людей.

Минздрав обновил перечень стратегически значимых лекарств

Ведомство сформировало новый перечень стратегически значимых лекарственных средств.

В него вошло 206 препаратов вместо 215, как было раньше.

Из перечня исключили девять препаратов:

  • бензатина бензилпенициллин — применяется для лечения бактериальных инфекций;
  • бозентан — используется при легочной артериальной гипертензии;
  • прокарбазин — противоопухолевый препарат для лечения некоторых видов рака;
  • проурокиназа — применяется для растворения тромбов;
  • пэгинтерферон альфа‑2а — используется при вирусных гепатитах;
  • тенектеплаза — тромболитическое средство при инфаркте миокарда;
  • фактор некроза опухоли альфа‑1 — применяется в онкологии и иммунологии;
  • цепэгинтерферон альфа‑2b — используется при лечении вирусных инфекций, в том числе гепатита;
  • эпинефрин — применяется при анафилактическом шоке, остановке сердца и тяжелых аллергических реакциях.
Стратегически значимые лекарственные средства — это...

препараты, которые закрывают приоритетные потребности системы здравоохранения в профилактике и лечении заболеваний, включая массово распространенные в России.

Главное требование к таким препаратам — их полный производственный цикл должен быть организован на территории страны.

Кабмин изменил правила учета стажа при назначении пенсий

Нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей «сельского» стажа.

Теперь время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет будет засчитываться в страховой стаж без прежнего ограничения в шесть лет. Ранее учитывался декрет максимум с четырьмя детьми, теперь — весь период ухода, что может увеличить пенсии родителям с пятью и более детьми.

Также уточнен порядок учета стажа при многоплодной беременности: время ухода за каждым ребенком суммируется. Кроме того, период ухода за детьми без ограничений будут включать и в «сельский» стаж, который дает право на доплату к страховой пенсии.

Мошенники рассылают письма о «взломе» личного кабинета налогоплательщика

Мошенники под видом сотрудников Федеральной налоговой службы России рассылают россиянам письма о якобы взломе личного кабинета налогоплательщика.

В письме говорится о входе в аккаунт с нового устройства и «выгрузке документов», после чего получателю предлагают срочно связаться с отделом оперативного контроля. Таким способом злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным пользователей.

Россиян предупредили о двух полнолуниях в мае

Они произойдут 1 и 31 мая. Такое явление случается раз в несколько лет, рассказал научный сотрудник Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, это связано с тем, что Луна совершает оборот вокруг Земли примерно за 27,3 суток, а полный цикл фаз длится около 29,5 дня. Если первое полнолуние приходится на начало месяца с 31 днем, то второе может выпасть на его последний день.

Трамп оставил курьеру $100 чаевых за доставку McDonald’s

Президент США Дональд Трамп оставил курьеру $ 100 чаевых за доставку заказа из McDonald’s к дверям Белого дома.

Доставку выполнила сотрудница сервиса DoorDash. Трамп лично принял заказ и передал чаевые одной купюрой. После этого курьер пообщалась с журналистами у Белого дома в формате импровизированной пресс-конференции. По данным администрации, в заказе были чизбургеры и картофель фри.

