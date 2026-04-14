Реестр антипрививочников, новые правила учета стажа и $100 чаевых от Трампа. Что нового к утру 14 апреля
СМИ сообщили о новой дате переговоров Ирана и США
Очередной раунд переговоров между США и Ираном может пройти 16 апреля в Исламабаде (Пакистан), пишут СМИ. Детали возможного нового раунда переговоров пока не раскрываются.
Предыдущая встреча представителей Ирана и США прошла 11 апреля. Достичь соглашения стороны не смогли из-за противоречий.
В Словении планируют провести референдум о выходе из НАТО
О таких планах заявил новый председатель госсобрания и лидер партии «Правда» Зоран Стеванович.
По его словам, Словения должна проводить самостоятельную и суверенную политику и не вмешиваться в иностранные военные и дипломатические конфликты.
В России создадут единую базу вакцинированных граждан и «отказников»
Минздрав России предложил создать федеральный реестр вакцинированных граждан в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения.
Общественное обсуждение проекта будет идти до 24 апреля, а его запуск в случае одобрения планируется с 1 сентября 2028 года.
В реестр будут вносить данные о:
- сделанных прививках;
- медицинских отводах;
- поствакцинальных осложнениях;
- отказах от вакцинации.
Оператором базы станет Минздрав. Доступ к ней получат:
- Роспотребнадзор;
- Росздравнадзор;
- Минцифры;
- региональные органы здравоохранения;
- медорганизации.
В ведомстве заявили, что информация об отказах будет использоваться для информационно-разъяснительной работы и повышения популярности вакцинации, а попадание в реестр не повлечет негативных последствий для людей.
Минздрав обновил перечень стратегически значимых лекарств
Ведомство сформировало новый перечень стратегически значимых лекарственных средств.
В него вошло 206 препаратов вместо 215, как было раньше.
Из перечня исключили девять препаратов:
- бензатина бензилпенициллин — применяется для лечения бактериальных инфекций;
- бозентан — используется при легочной артериальной гипертензии;
- прокарбазин — противоопухолевый препарат для лечения некоторых видов рака;
- проурокиназа — применяется для растворения тромбов;
- пэгинтерферон альфа‑2а — используется при вирусных гепатитах;
- тенектеплаза — тромболитическое средство при инфаркте миокарда;
- фактор некроза опухоли альфа‑1 — применяется в онкологии и иммунологии;
- цепэгинтерферон альфа‑2b — используется при лечении вирусных инфекций, в том числе гепатита;
- эпинефрин — применяется при анафилактическом шоке, остановке сердца и тяжелых аллергических реакциях.
препараты, которые закрывают приоритетные потребности системы здравоохранения в профилактике и лечении заболеваний, включая массово распространенные в России.
Главное требование к таким препаратам — их полный производственный цикл должен быть организован на территории страны.
Кабмин изменил правила учета стажа при назначении пенсий
Нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей «сельского» стажа.
Теперь время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет будет засчитываться в страховой стаж без прежнего ограничения в шесть лет. Ранее учитывался декрет максимум с четырьмя детьми, теперь — весь период ухода, что может увеличить пенсии родителям с пятью и более детьми.
Также уточнен порядок учета стажа при многоплодной беременности: время ухода за каждым ребенком суммируется. Кроме того, период ухода за детьми без ограничений будут включать и в «сельский» стаж, который дает право на доплату к страховой пенсии.
Мошенники рассылают письма о «взломе» личного кабинета налогоплательщика
Мошенники под видом сотрудников Федеральной налоговой службы России рассылают россиянам письма о якобы взломе личного кабинета налогоплательщика.
В письме говорится о входе в аккаунт с нового устройства и «выгрузке документов», после чего получателю предлагают срочно связаться с отделом оперативного контроля. Таким способом злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным пользователей.
Россиян предупредили о двух полнолуниях в мае
Они произойдут 1 и 31 мая. Такое явление случается раз в несколько лет, рассказал научный сотрудник Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.
По его словам, это связано с тем, что Луна совершает оборот вокруг Земли примерно за 27,3 суток, а полный цикл фаз длится около 29,5 дня. Если первое полнолуние приходится на начало месяца с 31 днем, то второе может выпасть на его последний день.
Трамп оставил курьеру $100 чаевых за доставку McDonald’s
Президент США Дональд Трамп оставил курьеру $ 100 чаевых за доставку заказа из McDonald’s к дверям Белого дома.
Доставку выполнила сотрудница сервиса DoorDash. Трамп лично принял заказ и передал чаевые одной купюрой. После этого курьер пообщалась с журналистами у Белого дома в формате импровизированной пресс-конференции. По данным администрации, в заказе были чизбургеры и картофель фри.