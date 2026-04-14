Словения проведет референдум по выходу из состава НАТО. Почему страна хочет покинуть альянс?

В Словении проведут референдум по вопросу о выходе страны из НАТО. Об этом заявил новый председатель госсобрания страны, лидер партии евроскептиков «Правда» Зоран Стеванович. По его словам, страна должна вести политику самостоятельно, суверенно.

Мы категорически против вмешательства в иностранные военные и дипломатические споры, потому что Словения никогда не получает от этого выгоды. (...) Мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО, и мы проведем этот референдум Зоран Стеванович Новый председатель госсобрания Словении

По данным издания Advance, выход Словении из Североатлантического альянса разрушит милитаристскую догму Европы. Автор материала отметил, что в случае выхода из НАТО, Любляна лишится необходимости участвовать в «чужих войнах», зато приобретет возможность сохранить ориентацию на построение социального государства.

Вопрос стоит наиважнейший: хочет ли Словения служить логистическим звеном в будущей европейской войне или она хочет закрепить за собой позицию оазиса безопасности Advance

Трамп задумался о выходе США из НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна не нуждается в альянсе. Он добавил, что очень разочарован в НАТО.

Американский лидер добавил, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет». Политик также подчеркнул, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки.

Глава Белого дома заявил, что «безусловно» рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из Североатлантического альянса.

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что США не выйдут из НАТО, так как в этом «резона нет, и Конгресс не даст». По его мнению, риторика Трампа в адрес НАТО является чистым эпатажем.

В Турции заговорили о выходе из НАТО

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек намерен выступить с инициативой создания платформы по выходу Турции из НАТО. Он считает, что США и Израиль навязывают союзникам по НАТО собственную концепцию угроз и военные стратегии, при этом Россия, Иран и Китай рассматриваются ими как противники.

По словам Перинчека, Турция становится объектом давления со стороны США и Израиля, в том числе в Восточном Средиземноморье и Эгейском регионе.

Полковник турецких военно-воздушных сил в отставке Ихсан Сефа, в свою очередь, заявил, что НАТО исчерпала себя, а возможный выход Турции из Североатлантического альянса предопределит его распад.

Да, основная цель создания НАТО как оборонного пакта исчерпана, но задача альянса — быть «международной силой США для обеспечения однополярного мирового порядка» — еще не завершена Ихсан Сефа Полковник ВВС Турции в отставке

Сефа назвал НАТО «злой организацией», которая распадется, когда Анкара выйдет из нее.