Европейская страна проведет референдум по выходу из НАТО

Стеванович: Словения проведет референдум по выходу из состава НАТО

В Словении заявили о намерении организовать референдум по вопросу о выходе страны из НАТО. Об этом заявил новый председатель госсобрания страны, лидер партии евроскептиков «Правда» Зоран Стеванович, пишет Reuters.

По словам политика, Словения намерена решительно воспрепятствовать любому участию в военных и дипломатических конфликтах других государств, так как стране это не приносит никакой выгоды.

Ранее Вашингтону предложили рассмотреть варианты замены НАТО на новую систему европейской безопасности, где США либо включают Россию в единое пространство, либо полностью исключают ее из континентальных договоренностей.