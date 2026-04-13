Вашингтону дали совет по замене НАТО

Вашингтону предложили заменить НАТО новой структурой без России

Вашингтону предложили рассмотреть варианты замены НАТО на новую систему европейской безопасности, где США либо включают Россию в единое пространство, либо полностью исключают ее из континентальных договоренностей. Об этом говорится в статье Foreign Affairs.

В первом случае предлагается создать структуру с временными рамками, ориентированную на внутреннюю стабильность. Во втором — заключать ограниченные по времени региональные соглашения, которые станут переходным этапом к будущему без автоматических обязательств по защите всех стран альянса.

Отмечается, что при отказе от НАТО США могли бы подписать договоры только со странами Западной и Южной Европы, не беря на себя обязательства перед государствами, граничащими с Россией. Такой подход позволил бы сократить военные обязательства и возобновить их лишь частично.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «нелепой» финансовую помощь Вашингтона странам НАТО для защиты от России. Глава государства также пообещал, что огромные траты Штатов на альянс будут подвергнуты «серьезному анализу».