14:50, 13 апреля 2026Мир

Вашингтону дали совет по замене НАТО

Вашингтону предложили заменить НАТО новой структурой без России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Вашингтону предложили рассмотреть варианты замены НАТО на новую систему европейской безопасности, где США либо включают Россию в единое пространство, либо полностью исключают ее из континентальных договоренностей. Об этом говорится в статье Foreign Affairs.

В первом случае предлагается создать структуру с временными рамками, ориентированную на внутреннюю стабильность. Во втором — заключать ограниченные по времени региональные соглашения, которые станут переходным этапом к будущему без автоматических обязательств по защите всех стран альянса.

Отмечается, что при отказе от НАТО США могли бы подписать договоры только со странами Западной и Южной Европы, не беря на себя обязательства перед государствами, граничащими с Россией. Такой подход позволил бы сократить военные обязательства и возобновить их лишь частично.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «нелепой» финансовую помощь Вашингтона странам НАТО для защиты от России. Глава государства также пообещал, что огромные траты Штатов на альянс будут подвергнуты «серьезному анализу».

    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

    Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

    Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

    В России оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

    Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

    Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

    Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    Все новости
