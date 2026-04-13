Трамп высказался о «нелепой» помощи НАТО против России

Трамп назвал нелепым финансирование НАТО для защиты от России

Президент США Дональд Трамп назвал «нелепой» финансовую помощь Вашингтона странам НАТО для защиты от России. Об этом он рассказал журналистам после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России. Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — сказал он.

Глава государства также пообещал, что огромные траты Штатов на альянс будут подвергнуты «серьезному анализу».

Ранее Трамп заявил, что США необходимо заново пересмотреть отношения с НАТО. «Сейчас мы должны пересмотреть НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь [в операции против Ирана]», — заявил он.