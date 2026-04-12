Трамп назвал причину пересмотра отношений США и НАТО

Трамп: США необходимо пересмотреть отношения с НАТО

США необходимо заново пересмотреть отношения с НАТО после того, как организация не поддержала Вашингтон в операции против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Сейчас мы должны пересмотреть НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь», — заявил американский лидер.

Он добавил, что союзники США и в будущем не придут на помощь, когда США это потребуется.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить все, что осталось от Ирана. По его словам в подходящий момент американские военные окончательно уничтожат «то немногое, что осталось от Ирана».